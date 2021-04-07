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В Минске начался суд над айтишником, его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках
Источник материала: Tut.by
Сегодня прошло первое заседание суда по уголовному делу CEO MakeML Алексея Короткова. Как это было — 42.TUT.BY рассказал CTO MakeML Александр Карцев.
Напомним, что Алексей Коротков — один из двух молодых iOS-разработчиков, которые придумали приложение, позволяющее тренировать нейронные сети без кода. Прочесть наше интервью с ребятами можно по
Сейчас CEO MakeML обвиняется по
Начать рассматривать дело Алексея должны были еще 26 марта, однако суд перенесли на 7 апреля. Как писал тогда
В этот раз заседание должно было пройти в 10.30 в суде Первомайского района Минска, но в итоге к собравшейся у крыльца толпе пришедших поддержать Алексея вышел сотрудник суда, который сообщил, что заседание начнется лишь в 14.30.
К сожалению, журналиста TUT.BY не пустили непосредственно на само заседание. Но CTO MakeML Александр Карцев рассказал нам, что там произошло.
— Алексей отказался от дачи показаний, объяснив это тем, что он их уже давал в течение следствия, а также пояснил, что не считает себя виновным в каких-либо правонарушениях. Чувствует себя отлично и пребывает в хорошем настроении, — рассказал Александр.
Он также добавил, что «сегодня на заседание пришло около 60−70 человек, но многих не пустили на заседание суда».
По словам Александра, завтра, 8 апреля, в 10.30 должен пройти опрос свидетелей со стороны обвинения. 9 апреля на 14.00 запланированы прения. И предварительно 12 апреля в 13.30 могут огласить приговор.
Как
Второй раз его задержали 27 августа на площади Независимости. Ему присудили 8 суток ареста, а по истечении этого срока не выпустили. Правозащитники
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Правозащитники признали Алексея Короткова политзаключенным.
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