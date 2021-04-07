В Минске начался суд над айтишником, его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошло первое заседание суда по уголовному делу CEO MakeML Алексея Короткова. Как это было — 42.TUT.BY рассказал CTO MakeML Александр Карцев.



Алексей Коротков. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что Алексей Коротков — один из двух молодых iOS-разработчиков, которые придумали приложение, позволяющее тренировать нейронные сети без кода. Прочесть наше интервью с ребятами можно по ссылке .

Сейчас CEO MakeML обвиняется по ч.1 ст. 342 (по этой статье может грозить лишение свободы до трех лет) и ч. 2 ст. 293 (наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет) УК РБ — то есть его обвиняют в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в участии в массовых беспорядках.

Начать рассматривать дело Алексея должны были еще 26 марта, однако суд перенесли на 7 апреля. Как писал тогда dev.by , причиной судья Максим Трусевич назвал «обвиняемый не явился» — то есть в тот раз конвоиры не доставили Алексея из СИЗО.

В этот раз заседание должно было пройти в 10.30 в суде Первомайского района Минска, но в итоге к собравшейся у крыльца толпе пришедших поддержать Алексея вышел сотрудник суда, который сообщил, что заседание начнется лишь в 14.30.

К сожалению, журналиста TUT.BY не пустили непосредственно на само заседание. Но CTO MakeML Александр Карцев рассказал нам, что там произошло.

— Алексей отказался от дачи показаний, объяснив это тем, что он их уже давал в течение следствия, а также пояснил, что не считает себя виновным в каких-либо правонарушениях. Чувствует себя отлично и пребывает в хорошем настроении, — рассказал Александр.

Он также добавил, что «сегодня на заседание пришло около 60−70 человек, но многих не пустили на заседание суда».

По словам Александра, завтра, 8 апреля, в 10.30 должен пройти опрос свидетелей со стороны обвинения. 9 апреля на 14.00 запланированы прения. И предварительно 12 апреля в 13.30 могут огласить приговор.

Как пишет dev.by, впервые Алексея Короткова задержали 28 июля возле здания КГБ, когда там выстроилась очередь из желающих подать ходатайство за изменение меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда Короткова отпустили без составления протокола.

Второй раз его задержали 27 августа на площади Независимости. Ему присудили 8 суток ареста, а по истечении этого срока не выпустили. Правозащитники признали Алексея Короткова политзаключенным.