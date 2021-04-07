В NASA объяснили «радугу» на Марсе

Источник материала: Tut.by

Не так давно было опубликовано фото, сделанное марсоходом Perseverance на Красной планете, — на нем было запечатлено нечто, весьма похожее на радугу. Теперь же в NASA объяснили, что это было, пишет The Independent.



Фото: NASA/JPL-Caltech

Настоящая радуга на Марсе невозможна, так как на планете нет процессов, которые создают такое явление на Земле. Более вероятно, что данная «радуга» возникла из-за блика на объективе, когда солнечный луч попал в камеру марсохода.

«Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет. Радуга здесь невозможна. Радуга создается светом, отраженным от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга — блик на линзе», — говорится в официальной учетной записи Perseverance в Twitter (ее ведут специалисты NASA).

Также в аккаунте пояснили, что цвета стали результатом вспышки, исходящей от установленных на марсоходе камер, — дело в том, что на некоторых камерах ровера нет солнцезащитных козырьков.