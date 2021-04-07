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В NASA объяснили «радугу» на Марсе
Источник материала: Tut.by
Не так давно было опубликовано фото, сделанное марсоходом Perseverance на Красной планете, — на нем было запечатлено нечто, весьма похожее на радугу. Теперь же в NASA объяснили, что это было,
Настоящая радуга на Марсе невозможна, так как на планете нет процессов, которые создают такое явление на Земле. Более вероятно, что данная «радуга» возникла из-за блика на объективе, когда солнечный луч попал в камеру марсохода.
«Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет. Радуга здесь невозможна. Радуга создается светом, отраженным от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга — блик на линзе», —
Также в аккаунте пояснили, что цвета стали результатом вспышки, исходящей от установленных на марсоходе камер, — дело в том, что на некоторых камерах ровера нет солнцезащитных козырьков.
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Настоящая радуга на Марсе невозможна, так как на планете нет процессов, которые создают такое явление на Земле.
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