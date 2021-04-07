ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В NASA объяснили «радугу» на Марсе

07.04.2021 18:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Не так давно было опубликовано фото, сделанное марсоходом Perseverance на Красной планете, — на нем было запечатлено нечто, весьма похожее на радугу. Теперь же в NASA объяснили, что это было, пишет The Independent.


Фото: NASA/JPL-Caltech

Настоящая радуга на Марсе невозможна, так как на планете нет процессов, которые создают такое явление на Земле. Более вероятно, что данная «радуга» возникла из-за блика на объективе, когда солнечный луч попал в камеру марсохода.

«Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет. Радуга здесь невозможна. Радуга создается светом, отраженным от круглых капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга — блик на линзе», — говорится в официальной учетной записи Perseverance в Twitter (ее ведут специалисты NASA).

Также в аккаунте пояснили, что цвета стали результатом вспышки, исходящей от установленных на марсоходе камер, — дело в том, что на некоторых камерах ровера нет солнцезащитных козырьков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящая радуга на Марсе невозможна, так как на планете нет процессов, которые создают такое явление на Земле.
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитик: «суперцикл апгрейда» принесет рекордные продажи iPhone
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by