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Петлял по дороге: водитель с 3,3 промилле перевозил пятилетнюю дочь – видео

07.04.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Житель Пинского района Брестской области был задержана сотрудниками милиции, когда в состоянии сильного алкогольного опьянения перевозил 5-летнюю дочь, сообщили в УВД Брестской области.

В деревне Заполье Пинского района наряд ГАИ остановил Geely, который "петлял" по дороге.

"За рулем находился 46-летний местный житель, а на переднем пассажирском – его пятилетняя дочь без автокресла", – рассказали Sputnik в среду в областном ГАИ.

Там отметили, что по внешним признакам мужчина был пьян – это подтвердило медосвидетельствование, у него в крови было 3,3 промилле алкоголя.

Водитель пояснил, что во время застолья выпивал, после чего решил покатать девочку на машине. На него составлено несколько административных протоколов, автомобиль помещен на штрафплощадку, сказали в ГАИ.

Было также установлено, что ранее правонарушитель привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав.

Материалы проверки будут переданы следователям для дачи правой оценки действиям мужчины.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских...
 
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