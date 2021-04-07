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Нацбанк объяснил меры контроля за обналичиванием денег

07.04.2021 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новые меры контроля за обналичиванием денежных средств не являются ограничительными. Так Нацбанк прокомментировал принятие постановления № 82 от 31 марта.

Нацбанк объяснил меры контроля за обналичиванием денег

Принятое решение, заявил регулятор, предполагает сокращение до одной недели периода последующего контроля отдельных операций клиентов, связанных со снятием наличных денежных средств в банкоматах при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, перечислением из-за границы доходов и иных денежных средств, передает БелаПАН.

«Ранее последующий контроль подобных операций осуществлялся на месячной основе с пороговой суммой 500 и более базовых величин в месяц. Сокращение периода последующего контроля потребовало снижения пороговой суммы совершенных операций, которая установлена в размере 200 и более базовых величин в неделю», — говорится в сообщении Нацбанка.

Таким образом, обращает внимание центральный банк, «в пересчете на месяц текущий размер пороговой суммы составляет не менее 800 базовых величин».

«Следует также отметить, что указанные меры не являются ограничительными и используются банками в целях внутреннего контроля, направленного на снижение рисков вовлечения в операции, связанные с легализацией преступных доходов», — подчеркивается в сообщении Нацбанка.

6 апреля в СМИ получила широкий резонанс новость о том, что операции по снятию наличных в банкоматах на сумму 200 базовых величин (5800 рублей) и больше будут считаться подозрительными.

«Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций… за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин», — говорится в постановлении правления Нацбанка № 82, которое центральный банк направил коммерческим банкам.

Таким образом, после сегодняшних разъяснений Нацбанка стало понятно, что данная норма касается снятия наличных с карточек, выпущенных банком-нерезидентом.

 
Теги: Новости
 
 
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Новые меры контроля за обналичиванием денежных средств не являются ограничительными. Так Нацбанк прокомментировал принятие постановления № 82 от 31 марта.
 
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