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На слуцкой трассе опрокинулся молоковоз, на месте ДТП работают спасатели

07.04.2021 18:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши читатели присылают в чат-бот Onliner фотографии с трассы Р23 (Минск — Микашевичи), где сегодня в дорожно-транспортное происшествие попал молоковоз. Тягач с полуприцепом опрокинулся на бок, на месте аварии работает МЧС.

Судя по фотографиям, молоковоз пробил разделительное ограждение и опрокинулся на противоположной стороне трассы.

На слуцкой трассе опрокинулся молоковоз, на месте ДТП работают спасатели

На слуцкой трассе опрокинулся молоковоз, на месте ДТП работают спасатели

На слуцкой трассе опрокинулся молоковоз, на месте ДТП работают спасатели

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

 
Теги: Минск
 
 
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Наши читатели присылают в чат-бот Onliner фотографии с трассы Р23 (Минск — Микашевичи), где сегодня в дорожно-транспортное происшествие попал молоковоз. Тягач с...
 
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