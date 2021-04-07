На слуцкой трассе опрокинулся молоковоз, на месте ДТП работают спасатели

Источник материала: Onliner

Наши читатели присылают в чат-бот Onliner фотографии с трассы Р23 (Минск — Микашевичи), где сегодня в дорожно-транспортное происшествие попал молоковоз. Тягач с полуприцепом опрокинулся на бок, на месте аварии работает МЧС.

Судя по фотографиям, молоковоз пробил разделительное ограждение и опрокинулся на противоположной стороне трассы.













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