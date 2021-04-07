Папа катал пятилетнюю дочь на машине, а у самого 3,3 промилле (видео)

Источник материала: Onliner

Как сообщили в МВД, 5 апреля в деревне Заполье Пинского района наряд ГАИ остановил Geely, который «петлял» по дороге. За рулем находился 46-летний местный житель, а на переднем пассажирском — его пятилетняя дочь без автокресла. По внешним признакам мужчина был пьян — это подтвердило медосвидетельствование (3,3 промилле).

— Водитель пояснил, что во время застолья выпивал, после чего решил покатать девочку на машине. На него составлено несколько административных протоколов, автомобиль помещен на штрафплощадку, — рассказали в МВД.

Ранее правонарушитель привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и был лишен водительских прав.

Материалы проверки будут переданы следователям для дачи правой оценки действиям мужчины.