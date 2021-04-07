«При освобождении милиционер сказал: «Давайте ему дубинку в ж..у засунем»

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Денис Урбанович. Фото Воли Офицеровой

На Окрестина на полу спать лучше, он там деревянный, а в Жодино на плитке прохладно. Когда в 2015 году я сидел по уголовному делу в Жодино, то знал, что этот корпус, где сейчас сидят политические, для «крытчиков» — тех, кто сидіт в условиях крытого режима, а также было две камеры с «малолетками». Когда я вошел в камеру, то сразу понял, что она была для «крытчиков»: там две двери и есть отверстие для снятия наручников. Когда заходит милиция, то нужно стать лицом к стенке и руки держать сзади — это тоже используется только в отношении «крытчиков». Для административников такого не должно быть. Даже когда я сидел под следствием в СИЗО, то такого не было.

Тогда молодой дежурный смотрит мое дело. Говорит: «О, смотрите, сколько раз его привлекали. Урбанович, ты совсем обнаглел? Давайте ему дубинку в жопу засунем! Скрутили, положили на стол, я думал мне уже кирдык, но почти сразу от

Мы сидели и думали, что же их так переклинило. А они нам говорили, что мы теракты проводим, войну. Какие, блин, теракты, о чем вы? Они нам говорили, что наши дети будут на них молиться, что они, мол, войны не допустили в страну. Я такого дебилизма еще не слышал».

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