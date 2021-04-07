ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тихановская призвала Испанию поддержать санкции против «кошельков Лукашенко»

07.04.2021 18:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала Испанию поддержать инициативу переговоров при международном посредничестве как мирное решение кризиса в Беларуси, отметив, что более 770 тыс. граждан страны проголосовали за инклюзивный диалог.

Свой призыв Тихановская озвучила на прошедшей в Вильнюсе встрече с главой МИД Испании Гонсалес Лайя

Она также обратилась к министру с призывом поддержать четвертый пакет санкций против «кошельков» Лукашенко и представителей режима, участвовавших в фальсификации выборов и репрессиях против народа.

На встрече обсуждалась возможность отмены виз ЕС для беларусов.

«Меня восхищает, что Испания занимает такую четкую принципиальную позицию по Беларуси и постоянно следит за ситуацией. Испания поддерживает беларусский народ и в ЕС, и в международных структурах. На встрече с министром мы говорили о том, как помочь беларусам сейчас и как помочь после перемен», – заявила Тихановская.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлана Тихановская призвала Испанию поддержать инициативу переговоров при международном посредничестве как мирное решение кризиса в Беларуси, отметив, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси не будут снижать возраст для получения водительских прав
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by