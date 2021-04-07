







В Беларуси не будут снижать возраст для получения водительских прав

сообщает агентство «Минск-Новости». Кубраков обратил внимание на то, что возможность получить права именно с 18 лет — международная практика, предусмотренная международной Конвенцией о дорожном движении,агентство «Минск-Новости».





«Кроме этого, по нашему мнению, это нецелесообразно», — подчеркнул он.





Министр отметил, что до 18 лет молодой человек — несовершеннолетний.





«С учетом тех правонарушений, которые могут быть при управлении транспортным средством, что касается правоприменительной практики, могут возникнуть определенные вопросы, так как это будет применяться к лицу, не достигшему 18 лет», — добавил он.



