ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Греческие гимнасты направили обращение президенту страны с жалобами на сексуальные домогательства

07.04.2021 18:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу обращение по поводу унижений и сексуальных домогательств в гимнастике. Письмо подписали 22 гимнастки и гимнаста.



"Избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства. Факты, которые они описывают в письме, пишет Прессбол, направленном президенту республики и премьер-министру, — не отдельные инциденты, а "система".

Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии", — как передает sport-express.ru, пишет газета "Ефимерида тон синтактон".

В начале этого года олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года София Бекатору сделала заявление, что более 20 лет назад в возрасте 21 года она подверглась насилию со стороны одного из функционеров федерации парусного спорта. Позже в Греции стали появляться десятки сообщений о сексуальном насилии.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу обращение по поводу унижений и сексуальных домогательств в гимнастике. Письмо...
 
Новости дня
Новости разные
 
В МАРТ рассказали, когда и на сколько в этом году должны подорожать проезд, сигареты, алкоголь и коммуналка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by