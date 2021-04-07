Греческие гимнасты направили обращение президенту страны с жалобами на сексуальные домогательства









пишет Прессбол, направленном президенту республики и премьер-министру, — не отдельные инциденты, а "система". "Избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства. Факты, которые они описывают в письме,Прессбол, направленном президенту республики и премьер-министру, — не отдельные инциденты, а "система".





Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии", — как передает sport-express.ru, пишет газета "Ефимерида тон синтактон".





В начале этого года олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года София Бекатору сделала заявление, что более 20 лет назад в возрасте 21 года она подверглась насилию со стороны одного из функционеров федерации парусного спорта. Позже в Греции стали появляться десятки сообщений о сексуальном насилии.











