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Греческие гимнасты направили обращение президенту страны с жалобами на сексуальные домогательства
Источник материала: Партизан
Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу обращение по поводу унижений и сексуальных домогательств в гимнастике. Письмо подписали 22 гимнастки и гимнаста.
"Избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства. Факты, которые они описывают в письме,
Масштабы насилия постепенно раскрываются в Греции после смелых разоблачений Софии Бекатору, которые вдохновили мужчин и женщин сообщать об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, издевательствах на работе, физическом и психологическом насилии", — как передает sport-express.ru, пишет газета "Ефимерида тон синтактон".
В начале этого года олимпийская чемпионка по парусному спорту 2004 года София Бекатору сделала заявление, что более 20 лет назад в возрасте 21 года она подверглась насилию со стороны одного из функционеров федерации парусного спорта. Позже в Греции стали появляться десятки сообщений о сексуальном насилии.
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Группа греческих спортсменов направила президенту Греции Катирени Сакелларопулу обращение по поводу унижений и сексуальных домогательств в гимнастике. Письмо...
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