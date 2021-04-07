В МАРТ рассказали, когда и на сколько в этом году должны подорожать проезд, сигареты, алкоголь и коммуналка

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пишет «БГ», что и когда подорожает. В 2021 году в Беларуси предусмотрено повышение стоимости проезда в общественном транспорте, сигарет, алкоголя, жилищно-коммунальных услуг. В МАРТ рассказали,«БГ», что и когда подорожает.





Так, по планам властей, тарифы на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом намерены поднять во втором квартале на 15%, передает TUT.BY. Проезд в городском общественно транспорте должен подорожать в четвертом квартале, ожидаемый рост — 6,8% или 5 копеек за одну поездку (речь про подорожание одного талона). В октябре-декабря хотят также поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1% или на 1 копейку за один километр.





Подорожание сигарет запланировано в течение года (кроме четвертого квартала), а алкоголя — в первом (уже произошло) и третьем кварталах.





Повышение тарифов на ЖКУ произошло с 1 января, в планах — повышение в третьем (подорожание отопления и подогрева воды, по всей видимости) и четвертом кварталах.





«Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются исходя из предельных значений тарифов, определенных указом № 490 (прирост платежа по стандартной квартире не превысит 5 долларов США по среднегодовому курсу)», — пояснили в МАРТ.





В ведомстве также уточнили, что решения об изменении регулируемых цен или тарифов будут принимать «с учетом складывающейся экономической ситуации в стране, инфляционных процессов, в увязке с ростом доходов населения».







