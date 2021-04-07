В польских вузах учатся 7314 белорусов. Чем это можно объяснить?

Ситуация в Беларуси для многих не выглядит безопасной, а наличие обязательной двухлетней отработки и предоставление только одной отсрочки от армии лишь увеличивают количество аргументов за получение высшего образования в соседних (и не очень) странах. Редакция «Бусел» решила разобраться, почему обучение в Польше стало настолько популярным среди белорусов и почему отечественные вузы проигрывают битву за абитуриентов.





JĘZYK POLSKI





«Бесплатное образование, стипендия, диплом европейского вуза», — такие фразы можно часто встретить на сайтах, занимающихся помощью по оформлению документов. Всё указанное действительно правда, но есть одно важное уточнение: всё это доступно белорусам при выборе обучения на польском языке. То есть если вы планируете поступать в Польшу, вопросами изучения языка необходимо задаться за 1,5–2 года. Однако многие абитуриенты, хорошо владеющие белорусским языком, могут выучить польский за год интенсивного обучения.





Белорусы являются второй по численности группой иностранных студентов в Польше, первое место занимают украинцы. Так, например, в 2019 году общее число иностранных студентов в Польше составило 82194 человека, из которых более 10% (8373 человека) — белорусы.





Количество белорусских студентов в Польше в 2020 году – 7314 человек, в 2019-м – 8373 человека, в 2015-м – 4615 человек, в 2017-м – 6044 человека.





Малоизвестный факт, что Польша предоставляет белорусам не только возможности в высшем образовании, но и в среднем. После того, как школьник завершил девять классов белоруской школы, он может продолжить обучение в лицеях или техникумах Польши, получить бесплатное образование и рабочую специальность. В польских лицеях предлагают выучить филологию, информатику с математикой и физикой, природоведение, а также общественные науки. Условия те же: знание польского, а также готовность родителей отпустить своего ребенка учиться за границу в таком возрасте. При этом образовательные учреждения предоставляют проживание и питание для иностранцев в техникумах, ежемесячная стоимость обучения в которых начинается от 80 долларов в месяц, что достаточно бюджетно. Также необходимо будет раз в год заплатить за учебные материалы – до 100 долларов.





КАРТА ПОЛЯКА





Многие белорусы, которые подходят к вопросу обучения в Польше заранее, стараются оформить себе карту поляка – документ, подтверждающий наличие польских корней. Для его получения необходимо подтвердить наличие родственников, которые были поляками (любой из родителей, бабушка/дедушка или оба прародителя), сдать экзамен на знание польского (В1-В2) и пройти собеседование. Выгода получения карты поляка очевидна, ведь с ней белорусский абитуриент фактически приравнивается к польскому. Получить бесплатное образование можно будет как в бакалавриате, так и в магистратуре и докторантуре. Кроме того, карта поляка позволяет претендовать на государственные стипендии: социальную, ректорскую, спортивную (за высокие показатели в спорте), специальную стипендию для людей с ограниченными возможностями. В случае непредвиденных ситуаций белорусскому студенту также полагается единовременная матпомощь.





НЕТ КАРТЫ? ЕСТЬ СТИПЕНДИИ





Если польских родственников в вашем роду не обнаружено, но желание уехать и получить европейский диплом как никогда сильно – не переживайте. Беларусы внесены в перечень граждан приоритетных стран, на которых польское правительство выделяет специальные квоты. Стипендии правительства, международных организаций, университетов, для докторов наук гуманитарных и социальных научных сфер, для магистров восточных наук – лишь часть их них.





Но наиболее известной стипендией среди белорусов, в частности после 2020 года, стала стипендия имени Кастуся Калиновского – для студентов, которые не могут получить высшее образование в Беларуси по политическим мотивам. Под стипендию также попадают и выпускники Гуманитарного лицея имени Якуба Коласа.





Кроме данной стипендии, в 2020 году почти девятьсот студентов получили стипендии NAWA для обучения в университетах Польши по программе поддержки «Солидарны со студентами» после прошлогодних событий. Всем им выплачивается стипендия от 325 до 385 долларов в месяц (зависит от ступени получения образования), а общий бюджет акции составил почти три миллиона долларов. Акция проводилась по заказу Министерства образования и науки Польши, аналогичные были проведены для преподавателей и ученых из Беларуси.





ВМЕСТО ВЫВОДОВ





Возможность получить бесплатное образование в Польше не только освобождает от распределения и армии, но и дает диплом международного образца, который котируется. Для тех, кто не хочет учить польский язык, существует возможность получить образование платно на английском по цене года в белорусском вузе. Вместо того, чтобы предоставлять дополнительные возможности (развивать программы двойного диплома, международные обмены, пытаться реформировать систему высшего образования), в Беларуси лишь ежегодно повышают плату за обучение и сокращают количество бюджетных мест, не забывая бороться с несогласными. Таким образом, белорусская власть самостоятельно создает ситуацию, в которой абитуриент выбирает наиболее выгодный для себя вариант – учебу за рубежом. А потом будет публично ругать тех, кто уехал, не понимая, что начинать решать проблему необходимо с реформирования белорусского образования, а не с упреков подросткам, умеющим читать и находить информацию.



