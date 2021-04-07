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Литва предложит НАТО предоставить Украине план действий по членству – глава МИД

07.04.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва предложит союзникам предоставить Украине план действий по членству в НАТО, после реализации которого страна может стать членом Альянса.


Фото: urm.lt

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил 7 апреля на пресс-конференции, пишет gordonua.com, которая транслировалась в Facebook министерства, его цитирует агентство BNS. 

"В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства", – сказал Ландсбергис. 

По мнению главы МИД, этот будет "сильным сигналом для России", что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО.  

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, которая сегодня находится с визитом в Литве, на этой же пресс-конференции отметила, что Украина имеет особые отношения с Альянсом, они "плодотворны, полезны и являются символом видения НАТО мирного соседства".

Глава МИД Испании отметила, что вопрос могут обсудить на саммите НАТО в июне.
 
 
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Литва предложит союзникам предоставить Украине план действий по членству в НАТО, после реализации которого страна может стать членом Альянса.
 
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