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Более полутора тысяч средних медработников и врачей лишилась Витебщина за минувший год

07.04.2021 18:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За 2020 год в Витебской области резко уменьшилось количество практикующих врачей и средних медицинских работников — печальные цифры приводит областная статистика.


Скорая помощь на фоне заката на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро

Так, согласно обзору, пишет ННВ, подготовленному главным статистическим управлением Витебской области ко Всемирному дню здоровья, в регионе в конце 2020 года насчитывалось 4,3 тысячи практикующих врачей и 14,2 тысячи средних медицинских работников.

В конце 2019 года в Витебской области было 4 670 практикующих врачей и 15 694 человек среднего медперсонала.

К сожалению, цифры, приведенные в упомянутом обзоре, округлены и не позволяют узнать изменение количества медработников с точностью до человека. Однако максимальная оценка дает сокращение количества врачей на 370 человек (около 8%) и средних медицинских работников на 1 494 человека (немногим более 9,5%).

Цифры, согласитесь, ошеломляющие. Отметим, что за последние 10 лет незначительное падение количества медработников до этого отмечалось только в 2018 и 2019 годах и, например, по врачам уменьшение не превышало 0,25% (sic!).

Получается, что в настоящий момент по количеству практикующих врачей медицина Витебщины вернулась к уровню 2011 года, а такого низкого уровня обеспеченности средним медперсоналом областная статистика вовсе не фиксировала.
 
Теги: Витебск
 
 
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За 2020 год в Витебской области резко уменьшилось количество практикующих врачей и средних медицинских работников — печальные цифры приводит областная статистика.
 
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