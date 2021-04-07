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Как многодетная семья в Беларуси столкнулась с давлением из-за политики
Источник материала: Партизан
Власти заинтересовались положением семерых детей Сергия Мельянца после того, как его оштрафовали в Беларуси за бело-красно-белые жалюзи на окне. Это не единичный случай давления на многодетные семьи.
В семье Сергия Мельянца семеро детей
В семье белоруса Сергия Мельянца семеро детей. Многодетная семья протестанта-баптиста с высшим духовным образованием счастливо и спокойно жила в собственном доме под Минском до тех пор,
Как оказалось, претензии к семье имеют политический характер, ведь недавно Мельянец был оштрафован за нарушение статьи о несанкционированном мероприятии, выразившееся в наличии бело-красно-белых жалюзи на окнах его дома.
Повод для проверок - штраф за бело-красно-белые жалюзи
Жалюзи в расцветке белорусского исторического флага Сергий Мельянец повесил на окна еще в августе прошлого года, когда в стране начались масштабные протесты. По его словам, главной причиной его поступка стали христианские убеждения, ведь белый и красный - это цвета, наполненные глубокими символами для христиан: "Красный означает - кровь, которую Христос пролил на кресте за наши грехи, а белый - то прощение, которое мы получили от Бога".
У проверяющих не нашлось претензий к условиям проживания детей в семье Мельянцов
Кроме того, Мельянец таким образом выразил свое отношению к происходящим в стране событиям. "Я понимал, что это опасно и в любой момент могут прийти. Но это один из способов проявление солидарности с людьми, которые не мирятся с тем злом, что вокруг нас происходит", - говорит многодетный отец.
Бело-красно-белые жалюзи провисели на окнах несколько месяцев, пока в декабре 2020 года к Мельянцам не пришел участковый, который составил протокол за несанкционированное массовое мероприятие. И хотя свою вину Сергий не признал, суд выписал ему штраф в 30 базовых величин (около 270 евро. - Ред.).
Многодетную семью вызывали на совет по профилактике
Теперь бело-красно-белые жалюзи в доме Мельянцов видны только изнутри, снаружи они завешены детскими рисунками. Однако от повышенного внимания властей многодетную семью это не спасло. "Уже на следующий день после суда в школу и колледж, где учатся дети, пришли документы, в которых органы власти просили принять "профилактические меры", мотивируя это тем, что я привлекался по статье 23.23 КоАП и в семьи много несовершеннолетних детей", - рассказывает Сергий Мельянец.
Спустя пару недель его жене позвонили из учебных заведений детей и сообщили о начале социального расследования в отношении семьи: "Сказали, мол, ждите, придем к вам в гости. Мы, конечно, не в восторге были от этой идеи, но что делать? Запираться и воевать же с ними не будешь". Проверяющие тогда выяснили, где спят дети, где учатся, что едят и, по словам отца, условиями остались абсолютно довольны.
После этого детей Мельянца начали вызывать к психологу, а старшего сына - к руководству колледжа, после разговора с которым юноше потребовалась помощь психолога. Социальное расследование закончилось вызовом семьи на совет по профилактике, на котором были озвучены все собранные характеристики на семью - исключительно положительные. "В конце они проголосовали: все подняли руки, что никакой опасности (для детей. - Ред). в нашей семье нет", - утверждает Мельянец.
Впрочем, несмотря на то, что расследование закончено, замдиректора школы предупредила Сергия Мельянца, что "как только поступит сигнал", они снова будут вынуждены начать социальное расследование: "Все равно сохраняется напряженность. Я же понимаю, что раз один совет по профилактике уже был, то в будущем это станет отягчающим обстоятельством".
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