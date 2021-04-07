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Разлитый суп в подъезде стал мемом. В твиттере высмеяли это «происшествие»

07.04.2021 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В подъезде у пользовательницы Twitter с ником @emilyzulllo кто-то разлил суп и не убрал за собой. Наверняка такое свинство осталось бы обычным мелким происшествием, если бы жильцы дома не превратили это в драму длиной в несколько дней, а та самая emilyzulllo не выложила рассказ об этом в социальную сеть. Получилось в итоге очень смешно — внимание на историю уже обратила Афиша.Daily.

Первый твит о проблеме уже набрал более 456 тысяч лайков. Пользовательница Twitter запостила три фотографии «места происшествия» и прокомментировала: «Кто-то пролил суп на лестничной клетке моего дома — теперь здесь скапливаются записки, и я чувствую, что живу в текстовой ветке tumblr».

Действительно, разлитый суп сам по себе не был бы так смешон, если бы не соседи по дому, которые стали с помощью записок оставлять послания виновнику. Сперва появились такие: «Твоя мама здесь НЕ живет. Убери за собой. Позор тебе!» или «Кто бы ни разлил этот суп… Иди к черту!»

Вскоре сверху тот, кто разлил суп (или тот, кто им прикидывался) приклеил свой ответ.


Вот что там написано: «Это я, разливатель супа. Я никогда не уберу за собой и не остановлюсь. Каждые две недели я буду разливать еще больше супа. Вас предупредили. P. S. Это будет СУПер круто».

4 апреля девушка написала, что суп все еще никто не убрал. Однако в тот же день чудо все-таки произошло. И главное — вместо разлитого супа на лестнице появилось черно-белое фото в память о ситуации.


«Ушедший, но не забытый», — подписано на снимке.

Отметим, что две недели с 30 марта — когда кто-то насвинячил — пройдет только 14 апреля. Кто знает, может быть, разливатель супа выполнит свое обещание и продолжит гадить соседям? Будем следить за новым «триллером».

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Рассказываем забавную историю, которая случилась с разлитым супом после его «смерти».
 
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