Помните письмо профсоюзов против санкций? Спросили в Совете ЕС, получили ли послание и что думают об этом

Источник материала: Tut.by

В начале этого года Федерация профсоюзов активно собирала подписи под коллективным письмом работником против санкций. Там утверждают , что его подписало более 1 миллиона 130 тысяч человек. При этом некоторые работники сообщали , что им «настоятельно рекомендовали» оставить под письмом свои подписи, в том числе под угрозой непродления контракта, также его предлагали подписать студентам, неработающим, пенсионерам. В феврале в Федерации профсоюзов сообщили, что отправили коллективное письмо в Совет Европейского союза. FINANCE.TUT.BY решил выяснить, получили ли его адресаты и как отреагировали на это послание.



Так выглядела отправка коллективного письма против санкций. Фото: 1prof.by

— Можем подтвердить, что Совет Европейского союза получил письмо от Федерации профсоюзов Беларуси, и делегации Евросоюза были о нем проинформированы, — рассказали в Совете Европейского союза.

О какой-либо ответной реакции на письмо там сообщать не стали, но напомнили, что «санкции Евросоюза нацелены на лиц, ответственных за продолжающееся жестокое подавление и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции, журналистов и так далее, а также на лиц и организации, извлекающих выгоду и/или поддерживающих режим Александра Лукашенко».

— Цель этих санкций — оказать давление на политическое руководство Беларуси, чтобы предотвратить дальнейшее насилие и репрессии, освободить всех политических заключенных и других несправедливо задержанных и положить начало национальному диалогу с участием всех заинтересованных сторон, — резюмировали в Совете Европейского союза.

Как развивались события с письмом профсоюзов против санкций

В конце января Федерация профсоюзов Беларуси опубликовала открытое письмо, которое на тот момент было адресовано Международной организации труда, участникам международного профсоюзного движения, рабочим и нанимателям других стран.

— Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений, введены санкции в отношении предприятий нашей страны. Затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих. <…>

Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета, — говорилось в этом письме.

Как рассказывали работники предприятий и организаций, некоторые из них подписывали письмо из-за своих убеждений, так как поддерживают заявление профсоюзов, другим же «помогали» решиться оставить свой автограф — через намеки на лишение премий и даже потерю рабочего места. Также сообщалось , что для сбора подписей подключили административный ресурс — чиновников на местах. Несмотря на то, что изначально в Федерации профсоюзов заявляли , что в открытом письме из-за экономических санкций свою позицию высказывают работники предприятий, позже стало известно, что обращение также предлагают подписывать неработающим, студентам, пенсионерам.

8 февраля профсоюзы сообщили о том, что под письмом собрать удалось более 1 миллиона 130 тысяч подписей. Письмо отправили в Совет Европейского союза, также профсоюзы также обратились в представительство ЕС в Беларуси, чтобы узнать о «якобы имеющихся случаях давления на работников».