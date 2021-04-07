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Помните письмо профсоюзов против санкций? Спросили в Совете ЕС, получили ли послание и что думают об этом
Источник материала: Tut.by
В начале этого года Федерация профсоюзов активно собирала подписи под коллективным письмом работником против санкций. Там
— Можем подтвердить, что Совет Европейского союза получил письмо от Федерации профсоюзов Беларуси, и делегации Евросоюза были о нем проинформированы, — рассказали в Совете Европейского союза.
О какой-либо ответной реакции на письмо там сообщать не стали, но напомнили, что «санкции Евросоюза нацелены на лиц, ответственных за продолжающееся жестокое подавление и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции, журналистов и так далее, а также на лиц и организации, извлекающих выгоду и/или поддерживающих режим Александра Лукашенко».
— Цель этих санкций — оказать давление на политическое руководство Беларуси, чтобы предотвратить дальнейшее насилие и репрессии, освободить всех политических заключенных и других несправедливо задержанных и положить начало национальному диалогу с участием всех заинтересованных сторон, — резюмировали в Совете Европейского союза.
Как развивались события с письмом профсоюзов против санкций
В конце января Федерация профсоюзов Беларуси
— Европейским союзом необоснованно, без каких-либо подтверждений, введены санкции в отношении предприятий нашей страны. Затронуты интересы десятков тысяч людей, в первую очередь рабочих. <…>
Европейские политики, видимо, считают, что они имеют право ограничивать и ущемлять права работников других стран. Выходит, мы должны остаться без работы, без заработной платы. Как в таком случае нам содержать свои семьи, учить детей? Кроме того, санкции направлены на сокращение поступлений в бюджет. В итоге мы можем остаться без пенсий, пособий, образования и здравоохранения, которые в нашей стране финансируются из бюджета, — говорилось в этом письме.
Как
8 февраля профсоюзы
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Помните письмо профсоюзов против санкций? Спросили в Совете ЕС, получили ли послание и что думают об этом
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