Почему поправки в закон про интернет рассматривают депутаты из аграрной комиссии

Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали , что 2 апреля 2021 года на заседании Палаты представителей рассматривался проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», где, в частности, говорится про компенсации при отключении интернета и, собственно, сами отключения (новая версия закона узаконивает отключение интернета по решению ОАЦ.). Теперь «Наша Ніва» обратила внимание , что проект закона рассматривала комиссия по аграрной политике.



Скриншот с сайта house.gov.by

В частности, ответственный депутат — Николай Шевчук — бывший глава Полоцкого райисполкома. До того, как стать чиновником, он работал заведующим машинным двором, главным инженером, директором совхоза «Банонь» Полоцкого района Витебской области. А затем — первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

«Наша Ніва» поинтересовалась, почему комиссия, которая раньше рассматривала законы, отвечающие ее направлению — про селекцию и ветеринарную деятельность, — теперь занялась вопросами электросвязи.

«У нас часам трапляюцца такія парадаксальныя рэчы. Гэта абумоўлена тым, каб больш-менш раўнамерна па камісіях размяркоўваць законапраекты. А то бываюць перакосы — у адной камісіі 10−15 законапраектаў, а ў іншай зусім нічога няма, — пояснили в пресс-службе Палаты представителей. — Хоць у кожнай камісіі і ёсць свае кампетэнцыі, у прынцыпе, любы дэпутат павінен працаваць аднолькава над любым законам. Таму не абавязкова, каб размеркаванне законаў дакладна адпавядала найменню камісіі. Асабліва часта такое бывае з законамі аб ратыфікацыі дамоў».

В пресс-службе добавили, что многие поправки в закон готовились давно и этим занималась другая группа депутатов — отвечающая за промышленность, ТЭК, транспорт и связь.