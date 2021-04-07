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Почему поправки в закон про интернет рассматривают депутаты из аграрной комиссии
Источник материала: Tut.by
Не так давно мы
В частности, ответственный депутат — Николай Шевчук — бывший глава Полоцкого райисполкома. До того, как стать чиновником, он
«Наша Ніва» поинтересовалась, почему комиссия, которая раньше рассматривала законы, отвечающие ее направлению — про селекцию и ветеринарную деятельность, — теперь занялась вопросами электросвязи.
«У нас часам трапляюцца такія парадаксальныя рэчы. Гэта абумоўлена тым, каб больш-менш раўнамерна па камісіях размяркоўваць законапраекты. А то бываюць перакосы — у адной камісіі 10−15 законапраектаў, а ў іншай зусім нічога няма, — пояснили в пресс-службе Палаты представителей. — Хоць у кожнай камісіі і ёсць свае кампетэнцыі, у прынцыпе, любы дэпутат павінен працаваць аднолькава над любым законам. Таму не абавязкова, каб размеркаванне законаў дакладна адпавядала найменню камісіі. Асабліва часта такое бывае з законамі аб ратыфікацыі дамоў».
В пресс-службе добавили, что многие поправки в закон готовились давно и этим занималась другая группа депутатов — отвечающая за промышленность, ТЭК, транспорт и связь.
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В этом проекте говорится, в частности, про компенсации при отключении интернета и, собственно, сами отключения.
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