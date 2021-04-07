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Почему поправки в закон про интернет рассматривают депутаты из аграрной комиссии

07.04.2021 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не так давно мы рассказывали, что 2 апреля 2021 года на заседании Палаты представителей рассматривался проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», где, в частности, говорится про компенсации при отключении интернета и, собственно, сами отключения (новая версия закона узаконивает отключение интернета по решению ОАЦ.). Теперь «Наша Ніва» обратила внимание, что проект закона рассматривала комиссия по аграрной политике.


Скриншот с сайта house.gov.by

В частности, ответственный депутат — Николай Шевчук — бывший глава Полоцкого райисполкома. До того, как стать чиновником, он работал заведующим машинным двором, главным инженером, директором совхоза «Банонь» Полоцкого района Витебской области. А затем — первым заместителем председателя — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

«Наша Ніва» поинтересовалась, почему комиссия, которая раньше рассматривала законы, отвечающие ее направлению — про селекцию и ветеринарную деятельность, — теперь занялась вопросами электросвязи.

«У нас часам трапляюцца такія парадаксальныя рэчы. Гэта абумоўлена тым, каб больш-менш раўнамерна па камісіях размяркоўваць законапраекты. А то бываюць перакосы — у адной камісіі 10−15 законапраектаў, а ў іншай зусім нічога няма, — пояснили в пресс-службе Палаты представителей. — Хоць у кожнай камісіі і ёсць свае кампетэнцыі, у прынцыпе, любы дэпутат павінен працаваць аднолькава над любым законам. Таму не абавязкова, каб размеркаванне законаў дакладна адпавядала найменню камісіі. Асабліва часта такое бывае з законамі аб ратыфікацыі дамоў».

В пресс-службе добавили, что многие поправки в закон готовились давно и этим занималась другая группа депутатов — отвечающая за промышленность, ТЭК, транспорт и связь.

 
 
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В этом проекте говорится, в частности, про компенсации при отключении интернета и, собственно, сами отключения.
 
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