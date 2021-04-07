Готовим шашлык без мангала – три простых способа

Источник материала: Sputnik Беларусь

Когда только слышишь "шашлык в духовке", это кажется чуть ли не святотатством: для хорошего шашлыка нужен мангал, ароматный дым – и никак иначе. Но что делать, если мясо уже замариновано, а условий для его приготовления нет?

Именно на такой случай предлагаем вам несколько вариантов, как приготовить шашлык в духовке.

В духовке можно готовить шашлык абсолютно любого мяса – курицы, говядины, свинины, телятины, индейки... Рецепт маринада - тоже на ваш выбор. У нас есть специальная подборка – 5 лучших и проверенных рецептов маринада , которые никогда не подводили.

Когда мясо замариновано – можно приготовить его одним из нескольких способов.

Способ 1. Шашлык в духовке в банке

На бамбуковые шампуры нанизать мясо. На дно трехлитровой банки положить:

вариант 1: 3 зубчика чеснока и ложечку жидкого дыма

вариант 2: оставшийся от маринада лук

В каждую банку можно поместить примерно 5-6 шампуров, после чего накрыть банку сложенной в несколько слоев фольгой.

Важно! Банка должна быть сухой внутри и ставить ее нужно в холодную духовку! Это не каприз составителя рецепта, а мера безопасности – иначе банка может лопнуть.

Духовку разогреть до 200 градусов, еще через 20 минут – увеличить температуру до 250. После этого шашлык готовится еще примерно час. Важно также не доставать банку резко – внезапный перепад температуры также может привести к тому, что банка лопнет.

Способ 2. Шашлык на противне

Здесь шампуры не понадобятся. Замаринованное мясо выложить на смазанный растительным маслом противень, отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Перевернуть – и жарить еще полчаса.

Способ 3. Шашлык на воде

Деревянные шпажки залить горячей водой и оставить на 15-20 минут. Нанизать на них заранее замаринованное мясо. Выложить сверху на подходящую по размеру форму для запекания или противень (высота бортика – около пяти сантиметров). На дно формы или противня налить немного воды (дно должно быть полностью закрыто).

Поставить мясо в разогретую до 200 градусов духовку. Примерно через 20-25 минут – перевернуть. Оставить еще на полчаса. Если есть режим гриль – включить его еще на пять-семь минут. Шашлык готов!

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