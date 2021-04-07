ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двое студентов военной кафедры получили травмы во время занятий

07.04.2021 19:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Двое студентов военной кафедры Витебского государственного университета получили травмы во время занятий по инженерно-саперному делу. Они проходили на полигоне в Витебской области, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Молодые люди получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Если вам что-то известно о происшествии, пожалуйста, напишите в наш чат-бот.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое студентов военной кафедры Витебского государственного университета получили травмы во время занятий по инженерно-саперному делу. Они проходили на полигоне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидер ОГП Николай Козлов вышел на свободу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by