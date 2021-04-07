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Двое студентов военной кафедры получили травмы во время занятий
Источник материала: Onliner
Двое студентов военной кафедры Витебского государственного университета получили травмы во время занятий по инженерно-саперному делу. Они проходили на полигоне в Витебской области,
Молодые люди получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась медицинская помощь.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Если вам что-то известно о происшествии, пожалуйста, напишите в наш чат-бот.
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Двое студентов военной кафедры Витебского государственного университета получили травмы во время занятий по инженерно-саперному делу. Они проходили на полигоне...
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