Двое студентов военной кафедры получили травмы во время занятий

Источник материала: Onliner

Двое студентов военной кафедры Витебского государственного университета получили травмы во время занятий по инженерно-саперному делу. Они проходили на полигоне в Витебской области, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Молодые люди получили травмы различной степени тяжести. Им потребовалась медицинская помощь.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Если вам что-то известно о происшествии, пожалуйста, напишите в наш чат-бот.