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Светлана Тихановская. Фото: DW

Рефлексия и реакция

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Есть ли план у Тихановской? Мнение о переговорах Почему май выбран временем старта переговоров?

Команда Тихановской, в дополнение к анонсированным началам переговоров в мае, опубликовала пошаговую стратегию как именно эти переговоры будут организованы. Откинув лишнее, по сути стратегия представляет собой технический аспект как реализовать процесс транзита при ключевом условии - согласии на это России.Откуда уверенность в том что это согласие будет?Конец апреля будет интересным. 22-23 апреля первая онлайн встреча Путина и Байдена, саммит по климату. Под эту дату Путин будет оглашать своё послание парламенту, и, видимо, под эту дату идёт перемещение войск под Донбасс. Показывают мускулы. До этого, по слухам, представители демократической администрации не шли на особый контакт с Кремлём.А 26 апреля, в годовщину Чернобыля, вступают санкции по Белнефтехиму и ещё десятку предприятий. Которые по новому регламенту способны вызвать цепь санкционных последствий, которые напрямую могут зацепить и Россию.После демонстрации мускул и связанной с этим игры нервов рано или поздно идёт период торга. То, что Путин в принципе принял приглашение на саммит по климату (где Россия, а где проблемы климата), показывает всем видом что готовность к торгу есть. Вопрос пойдёт ли на это Байден, и какие темы будут затронуты, какие точки будут определены для неформального контакта первыми (т.е. в мае).Отсюда, видимо, и май как срок старта переговоров. С представителями режима планируют говорить по остаточному принципу, ставка штаба Тихановской - на компромисс внешних сил, через косвенный удар по России и втягивание её в активное разрешение беларусского вопроса.