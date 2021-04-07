В Беларуси 15 новых политзаключённых

Снимки белорусских политзаключённых на плакате протестующих в Торонто / Reuters​

Базук осуждён на год ограничения свободы с направлением в исправительную колонию открытого типа, Поляк — на три года "химии". Остальные политзаключённые осуждены за участие в протестах (за насилие или сопротивление милиционерам, или за "хулиганство") на лишение свободы — от двух лет до пяти с половиной лет,Еврорадио. Правозащитники считают приговоры политически мотивированными и требуют освобождения политических заключённых.