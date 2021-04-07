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В Беларуси 15 новых политзаключённых
Источник материала: Партизан
В Беларуси 15 новых политзаключённых. Правозащитное сообщество признало ими Сергея Базука, Сергея Верещагина, Андрея Царёнка, Михаила Юдина, Михаила Ефимовича, Вадима Хижнякова, Андрея Севертоку, Константина Поляка, Ивана Зенько, Алексея Драба, Евгения Боровского, Владимира Кацкеля, Евгения Защитова, Александра Шевцова и Алину Войцех.
Снимки белорусских политзаключённых на плакате протестующих в Торонто / Reuters
Базук осуждён на год ограничения свободы с направлением в исправительную колонию открытого типа, Поляк — на три года "химии". Остальные политзаключённые осуждены за участие в протестах (за насилие или сопротивление милиционерам, или за "хулиганство") на лишение свободы — от двух лет до пяти с половиной лет,
Сейчас в нашей стране насчитывается 338 политзаключённых.
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В Беларуси 15 новых политзаключённых. Правозащитное сообщество признало ими Сергея Базука, Сергея Верещагина, Андрея Царёнка, Михаила Юдина, Михаила Ефимовича,...
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