Бобруйчанин «случайно» убил жену. Медик скорой не заметила этого





06.04.2021, 16:26

















пишет газета «Трыбуна працы». 16 сентября 2019 года муж и жена были дома, когда к ним пришел сосед со своей взрослой дочерью. Пока они выпивали алкогольные напитки, муж и жена поссорились,газета «Трыбуна працы».





По словам мужчины, женщина начала падать, а он, держа в руках нож, подхватил ее под мышки. При этом нож вонзился в ее тело, однако муж это не почувствовал. Он откинул нож в сторону, оттащил женщину в комнату и уложил ее на пол. После этого супруг позвонил сыну, а тот в свою очередь вызвал «скорую помощь».





Прибывшим медработникам хозяин дома сообщил, что жена страдала циррозом печени и злоупотребляла спиртным. Ножевая рана под мышкой женщины кровоточила, но по причине плохого освещения в комнате врач бригады СМП этого не заметила и выписала эпикриз, подтверждающий биологическую смерть.





Медики уехали, а мужчина обнаружил кровь на теле жены. Он снял с покойной окровавленную одежду и положил в печь. На следующий день в их дом приехали работники ритуальной службы. Обратив внимание на рану в подмышке, он отказался предоставлять ритуальные услуги и порекомендовал хозяину дома обратиться в милицию.





Версия правоохранителей отличается от версии бобруйчанина. Он путался в показаниях, уверял, что держал нож фалангами пальцев, а его жена, падая, резко опустила руки и надавила на рукоятку ножа. Судмедэксперты эту версию опровергли, так как направление ранения было иным. К тому же ножевых ран было две.





Следователи учли, что окровавленная одежда была спрятана в печи, а мужчина не раз угрожал своей жене физической расправой.