Лидер ОГП Николай Козлов вышел на свободу









Николай Козлов / nn.by​





передает Еврорадио. Он должен был выйти на свободу вечером 6 апреля. Козлов был осуждён на 15 суток по обвинению в "неповиновении милиции",Еврорадио. Он должен был выйти на свободу вечером 6 апреля.





Как рассказывал лидер социал-демаратов Игорь Борисов, вышедший на свободу после ареста, на Окрестина Николай Козлов сидел в переполненном карцере. Туда ежедневно выливали на пол два ведра воды с хлоркой.





Лидер ОГП отказывается давать подписку о неразглашении в уголовном деле Координационного совета, членом которого он является. За это его дважды наказывали административным арестом.