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Лидер ОГП Николай Козлов вышел на свободу

07.04.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер Объединённой гражданской партии Николай Козлов вышел на свободу. Об этом сообщила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. По её данным, его вывезли с Окрестина на окраину города и там высадили — и таким образом сорвали встречу.



Николай Козлов / nn.by​

Козлов был осуждён на 15 суток по обвинению в "неповиновении милиции", передает Еврорадио. Он должен был выйти на свободу вечером 6 апреля.

Как рассказывал лидер социал-демаратов Игорь Борисов, вышедший на свободу после ареста, на Окрестина Николай Козлов сидел в переполненном карцере. Туда ежедневно выливали на пол два ведра воды с хлоркой.

Лидер ОГП отказывается давать подписку о неразглашении в уголовном деле Координационного совета, членом которого он является. За это его дважды наказывали административным арестом.
 
 
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Лидер Объединённой гражданской партии Николай Козлов вышел на свободу. Об этом сообщила пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. По её данным, его...
 
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