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На полигоне в Витебской области травмированы два студента
Источник материала: Партизан
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования.
По данным следствия,
Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу, двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования.
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