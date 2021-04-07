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На полигоне в Витебской области травмированы два студента

07.04.2021 19:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования.



По данным следствия, сообщили в Следственном комитете, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.

Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу, двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
 
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Следователи устанавливают обстоятельства травмирования.
 
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