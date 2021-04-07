Очередное обострение между Россией и Украиной. Как оно «бьёт» по Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Обострение отношений между Россией и Украиной началось с того, что главком Вооруженных Сил Украины сообщил о том, что Россия якобы стягивает свои войска к границе с Украиной. На следующий день Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе, а затем представитель Украины в Трехсторонней контактной группе признал, что грядущее участие Украины в манёврах НАТО – это отработка плана войны с Россией. В министерстве обороны США заявили, что «в случае эскалации, страна не оставит Украину наедине с противником».



Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных и политолог Петр Петровский – дали свою оценку этим событиям.

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