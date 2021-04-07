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Очередное обострение между Россией и Украиной. Как оно «бьёт» по Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Гости программы «ОбъективНо» на ОНТ – председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Андрей Савиных и политолог Петр Петровский – дали свою оценку этим событиям.
Подробности смотрите в программе «ОбъективНо»:
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Обострение отношений между Россией и Украиной началось с того, что главком Вооруженных Сил Украины сообщил о том, что Россия якобы стягивает свои войска к границе...
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