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Владимир Перцов рассказал, будут ли в Беларуси «поджимать информационные гайки»
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко в этот понедельник, 5 апреля,
Интервью с министром – в «ОбъективНо» на ОНТ.
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Александр Лукашенко в этот понедельник, 5 апреля, назначил нового министра информации. Опытный менеджер теперь займётся информационными вопросами на новом...
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