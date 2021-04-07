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Владимир Перцов рассказал, будут ли в Беларуси «поджимать информационные гайки»

07.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Перцов рассказал, будут ли в Беларуси «поджимать информационные гайки»

Александр Лукашенко в этот понедельник, 5 апреля, назначил нового министра информации. Опытный менеджер теперь займётся информационными вопросами на новом уровне. Медиаполе всё больше напоминает фронт. Какова роль Министерства информации и с чего планирует начать Владимир Перцов?

Интервью с министром – в «ОбъективНо» на ОНТ.


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Александр Лукашенко в этот понедельник, 5 апреля, назначил нового министра информации. Опытный менеджер теперь займётся информационными вопросами на новом...
 
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