Владимир Перцов рассказал, будут ли в Беларуси «поджимать информационные гайки»

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в этот понедельник, 5 апреля, назначил нового министра информации. Опытный менеджер теперь займётся информационными вопросами на новом уровне. Медиаполе всё больше напоминает фронт. Какова роль Министерства информации и с чего планирует начать Владимир Перцов?

Интервью с министром – в «ОбъективНо» на ОНТ.





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