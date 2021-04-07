|
Netflix анонсировал фильм от принца Гарри и Меган Маркл
Источник материала: ОНТ
Американская компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix анонсировала документальный проект от общественной организации Archewell, которую создали принц Гарри и Меган Маркл, сообщается
В документальном сериале Heart of Invictus («Сердце непобежденных») рассказывается об участниках спортивного мероприятия Invictus Games («Игры непобежденных»), которое будет проходить в 2022 году в Гааге. Жизнь спортсменов и организаторов соревнования во время подготовки – в центре сюжета.
Креативный отдел общественной организации Archewell занимался производством фильма. Режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара также работали над проектом.
Фото с сайта
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix анонсировала документальный проект от общественной организации Archewell,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)