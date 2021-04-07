Netflix анонсировал фильм от принца Гарри и Меган Маркл

Источник материала: ОНТ

Американская компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа Netflix анонсировала документальный проект от общественной организации Archewell, которую создали принц Гарри и Меган Маркл, сообщается на сайте сервиса.

В документальном сериале Heart of Invictus («Сердце непобежденных») рассказывается об участниках спортивного мероприятия Invictus Games («Игры непобежденных»), которое будет проходить в 2022 году в Гааге. Жизнь спортсменов и организаторов соревнования во время подготовки – в центре сюжета.

Креативный отдел общественной организации Archewell занимался производством фильма. Режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара также работали над проектом.

Фото с сайта netflix.com

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