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Волк, напавший на трех женщин, был бешеным. В деревне объявлен карантин
Источник материала: ОНТ
Волк,
Там проводится подворный обход. Выясняется, нет ли ещё людей, пострадавших от укусов диких зверей, а ветеринары проводят вакцинацию домашних животных. Первоначальный срок карантина – 2 месяца. Затем районная ветслужба сделает заключение о том нужно ли ограничения продлевать.
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Волк, державший в страхе Пинский район, оказался бешеным. В полесской деревне Ласицк объявлен карантин. Там проводится подворный обход. Выясняется, нет ли ещё...
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