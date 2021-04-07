Волк, напавший на трех женщин, был бешеным. В деревне объявлен карантин

Источник материала: ОНТ

Волк, державший в страхе Пинский район, оказался бешеным. В полесской деревне Ласицк объявлен карантин.

Там проводится подворный обход. Выясняется, нет ли ещё людей, пострадавших от укусов диких зверей, а ветеринары проводят вакцинацию домашних животных. Первоначальный срок карантина – 2 месяца. Затем районная ветслужба сделает заключение о том нужно ли ограничения продлевать.

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