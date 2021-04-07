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Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании. Что в нем будет нового?
Источник материала: ОНТ
Проекты важных законов рассмотрели сегодня депутаты. Поддержали изменения в Кодекс об образовании – они продиктованы временем.
Среди них, например, упрощение процедуры оформления ребёнка в школку в неполные шесть лет. Обязательное получение общего среднего образования для всех, внедрение инклюзивных подходов, чтобы равный доступ к образованию был у детей с индивидуальными особенностями. Обратили внимание и на другие пробелы в действующем кодексе, которые нельзя упускать.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, таких понятий, как "школа", "лицей", "колледж", "университет", "институт", "академия". Допустим, скандал с польскими (
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Проекты важных законов рассмотрели сегодня депутаты. Поддержали изменения в Кодекс об образовании – они продиктованы временем. Среди них, например, упрощение...
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