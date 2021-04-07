Депутаты поддержали изменения в Кодекс об образовании. Что в нем будет нового?

Источник материала: ОНТ

Проекты важных законов рассмотрели сегодня депутаты. Поддержали изменения в Кодекс об образовании – они продиктованы временем.

Среди них, например, упрощение процедуры оформления ребёнка в школку в неполные шесть лет. Обязательное получение общего среднего образования для всех, внедрение инклюзивных подходов, чтобы равный доступ к образованию был у детей с индивидуальными особенностями. Обратили внимание и на другие пробелы в действующем кодексе, которые нельзя упускать.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «На законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, таких понятий, как "школа", "лицей", "колледж", "университет", "институт", "академия". Допустим, скандал с польскими ( Речь об инциденте в польской частной школе в Бресте . – Прим. ред.). Это же не учреждение образования, эта "школа" – совершенно не школа. Это то же самое, если 10 человек, сейчас соберемся и объявим себя общественной организацией "Академия". Выпишем один одному по диплому академика и будем раздавать. Такое больше не пройдет».





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