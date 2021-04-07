Что случится, если оставить зарядку в розетке?

Источник материала: ОНТ

Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы берем их в отпуск, они с нами дома и на работе. Телефоны используются не только как средство связи, но и с образовательно-развлекательной целью.

Частое использование телефона приводит к быстрой разрядке устройства. И мы неустанно ставим его на зарядку и снимаем, забывая вытащить зарядное устройство из розетки. Но можно ли так делать с точки зрения безопасности и экономии электроэнергии?

Безопасность



Фото: hitech.buyon.ru

Эксперты утверждают, что оставлять зарядку в розетке можно даже вхолостую. Все дело в том, что производители предусмотрели такое поведение пользователей и сделали эту возможность безопасной. Зарядное устройство может целый день быть в розетке, и ничего не случится.

Стоит ли вытаскивать зарядное устройство из розетки, чтобы сэкономить на электроэнергии?



Фото: zen.yandex.ru

На ваше усмотрение. Энергия действительно потребляется в тот момент, но потери небольшие. Зарядка телефона потребляет напряжение примерно 5В. Из расчетов за год получается около 3 кВт. Вряд ли это ударит по вашему кошельку, но если по всему дому будут вставлены зарядки без телефонов, это заберет некоторое количество электроэнергии.

Можно ли оставлять зарядку в розетке в грозу?



Фото: proumnyjdom.ru

Так делать не стоит. Но это касается не только зарядных устройств, но и всех электроприборов в доме.

Если зарядное устройство нагревается, его можно оставлять в розетке?



Фото: hitech.buyon.ru

Если ваш телефон стоит на зарядке, и она нагрелась – это абсолютно нормально. Но если вы сняли телефон, но зарядное устройство остается горячим, лучше его вытащить. Зарядка может быть неисправной, либо есть проблемы в самой электросетью (такое бывает в сельской местности, где не соблюдены стандарты по безопасности).

Если вы заметили, что зарядка постоянно нагревается, лучше ее заменить на новую, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

По материалам сайта hi-tech.mail.ru

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