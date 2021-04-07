Скоро придет настоящая весна. Прогноз погоды на 8 апреля

Источник материала: ОНТ

Апрель пока не радует нас весенним теплом. Средняя температура ниже нормы. То снег, то дождь, то порывистый ветер. Не порадует погода и завтра. И только в ближайшие выходные на улице станет теплее и комфортнее.

Завтра, 8 апреля, погодные условия будет определять атмосферный фронт от циклона с центром над Скандинавским полуостровом. Он продолжит поставлять прохладный влажный воздух с севера Европы.

В четверг облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременный мокрый снег, дождь. Влажность до 80%. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти. Температурный фон останется пониженным.

К утру температура воздуха в большинстве районов 0°С…-1°С. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня воздух существенно не прогреется и столбики термометров не поднимутся выше +6°С. К вечеру – от +2°С по северо-востоку до +5°С тепла по западу.

В пятницу атмосферные фронты покинут страну и с ростом атмосферного давления погода улучшится. Облаков станет меньше, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4°С…+1°С, днем +6°С…+12°С. В субботу погодные условия начнут меняться. Вместе с южными ветрами начнет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы, и температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ночью -2°С…+4°С, днем от +11°С по северу до +18°С по югу. Без осадков, лишь днем в Витебской области пройдут небольшие дожди. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Далее еще теплее. Придет настоящая весна.

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