Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA.

После поражения от сборной Бельгии со счетом 0:8 наша команда теперь в мировом табеле о рангах занимает 89 место. Белорусов обошли, например, сборные Замбии, Уганды и Габона.

Правда, позади нас – Армения и Грузия. На вершине рейтинга по-прежнему команда Бельгии. На второй позиции – футбольная сборная Франции. Замыкают тройку бразильцы. Украина на 24 месте. Россия только – 38-я.

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