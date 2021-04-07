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Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA
Источник материала: ОНТ
Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA.
После поражения от сборной Бельгии со счетом 0:8 наша команда теперь в мировом табеле о рангах занимает 89 место. Белорусов обошли, например, сборные Замбии, Уганды и Габона.
Правда, позади нас – Армения и Грузия. На вершине рейтинга по-прежнему команда Бельгии. На второй позиции – футбольная сборная Франции. Замыкают тройку бразильцы. Украина на 24 месте. Россия только – 38-я.
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Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA. После поражения от сборной Бельгии со счетом 0:8 наша команда теперь в мировом...
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