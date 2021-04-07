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Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA

07.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA

Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA. 

После поражения от сборной Бельгии со счетом 0:8 наша команда теперь в мировом табеле о рангах занимает 89 место. Белорусов обошли, например, сборные Замбии, Уганды и Габона. 

Правда, позади нас – Армения и Грузия. На вершине рейтинга по-прежнему команда Бельгии. На второй позиции – футбольная сборная Франции. Замыкают тройку бразильцы. Украина на 24 месте. Россия только – 38-я.

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Сборная Беларуси по футболу опустилась ещё на одну позицию в новом рейтинге FIFA.  После поражения от сборной Бельгии со счетом 0:8 наша команда теперь в мировом...
 
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