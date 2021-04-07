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Женский бунт в Ереване: силовиков забросали яйцами
Источник материала: ОНТ
Женский бунт в Ереване. Акция протеста против премьер-министра Пашиняна у здания правительства переросла в столкновения с полицией.
Агрессивно настроенные армянские дамы попытались проникнуть в здание. Скандировали лозунги с требованием отставки премьера. Перед домом правительства протестующие написали слово «предатель». Когда начались задержания, на помощь женщинам пришли мужчины. Закончилось всё столкновениями с полицией. Силовиков забросали яйцами. В результате задержаны более 15 человек.
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Женский бунт в Ереване. Акция протеста против премьер-министра Пашиняна у здания правительства переросла в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные...
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