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Женский бунт в Ереване: силовиков забросали яйцами

07.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женский бунт в Ереване: силовиков забросали яйцами

Женский бунт в Ереване. Акция протеста против премьер-министра Пашиняна у здания правительства переросла в столкновения с полицией.


Агрессивно настроенные армянские дамы попытались проникнуть в здание. Скандировали лозунги с требованием отставки премьера. Перед домом правительства протестующие написали слово «предатель». Когда начались задержания, на помощь женщинам пришли мужчины. Закончилось всё столкновениями с полицией. Силовиков забросали яйцами. В результате задержаны более 15 человек.

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Женский бунт в Ереване. Акция протеста против премьер-министра Пашиняна у здания правительства переросла в столкновения с полицией. Агрессивно настроенные...
 
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