От эколога до заместителя гендиректора крупной молочной компании. Светлана Сташевская – в проекте «Белорусская SUPER-женщина»

Источник материала: ОНТ

Когда нежность и сила – рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.

Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А ещё они мамы, жены, дочери и подруги. Уже состоялись как личности и профессионалы, но не намерены на этом останавливаться. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Вечером 7 апреля – о памяти, чести и самоотверженном труде. Когда личная репутация и интересы страны – одно целое. Заместитель директора молочной компании Светлана Сташевская. Её историю смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.

Светлана Сташевская, заместитель генерального директора молочной компании: «"Зроблена ў Беларусі" – это и мой девиз в том числе, например, та одежда, которая на мне, та обувь, которая на мне, – тоже белорусского производства. Я считаю, что наши женщины – такие красавицы, признанные во всем мире. Потому что и наша промышленность – как пищевая, так и легкая – работает на то, чтобы люди себя чувствовали здоровыми, красивыми, успешными. Радовались сами, радовали окружающих».





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