ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От эколога до заместителя гендиректора крупной молочной компании. Светлана Сташевская – в проекте «Белорусская SUPER-женщина»

07.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

От эколога до заместителя гендиректора крупной молочной компании. Светлана Сташевская – в проекте «Белорусская SUPER-женщина»

Когда нежность и сила – рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.  

Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А ещё они мамы, жены, дочери и подруги. Уже состоялись как личности и профессионалы, но не намерены на этом останавливаться. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Вечером 7 апреля – о памяти, чести и самоотверженном труде. Когда личная репутация и интересы страны – одно целое. Заместитель директора молочной компании Светлана Сташевская. Её историю смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.

Светлана Сташевская, заместитель генерального директора молочной компании: «"Зроблена ў Беларусі" – это и мой девиз в том числе, например, та одежда, которая на мне, та обувь, которая на мне, – тоже белорусского производства. Я считаю, что наши женщины – такие красавицы, признанные во всем мире. Потому что и наша промышленность – как пищевая, так и легкая – работает на то, чтобы люди себя чувствовали здоровыми, красивыми, успешными. Радовались сами, радовали окружающих». 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда нежность и сила – рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Транспарт па пропусках, падпольныя кавярні, кошт таксі вырас утрая. Як кіяўляне рэагуюць на локдаўн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by