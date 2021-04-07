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От эколога до заместителя гендиректора крупной молочной компании. Светлана Сташевская – в проекте «Белорусская SUPER-женщина»
Источник материала: ОНТ
Когда нежность и сила – рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и принципами делают мир лучше.
Педагоги, врачи, журналисты, представители культуры и спорта. А ещё они мамы, жены, дочери и подруги. Уже состоялись как личности и профессионалы, но не намерены на этом останавливаться. Каждую неделю в совместном проекте трёх национальных телеканалов и Белорусского союза женщин – новая история и новая судьба. Вечером 7 апреля – о памяти, чести и самоотверженном труде. Когда личная репутация и интересы страны – одно целое. Заместитель директора молочной компании Светлана Сташевская. Её историю смотрите сразу после вечернего выпуска новостей.
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От эколога до заместителя гендиректора крупной молочной компании. Светлана Сташевская – в проекте «Белорусская SUPER-женщина»
Когда нежность и сила – рука об руку. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своим трудом, идеалами и...
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