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Крупную партию наркотиков изъяли у 31-летнего дилера

07.04.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крупную партию наркотиков изъяли у 31-летнего дилера

Партия на миллион. Внушительный улов столичных оперативников – изъято 26 килограммов наркотиков.

31-летнего наркоторговца «взяли» в лесном массиве. В его автомобиле был обнаружен тайник – там, а также по месту жительства и в других схронах нашли мефедрон, амфетамин, гашиш и 13 тысяч таблеток экстази. По сравнению с килограммами опасных веществ 300 граммов кокаина и 15 граммов марихуаны покажутся мелочью, но и они там были. За всё это на чёрном рынке выложили бы около миллиона долларов.

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального районного отдела Следственного комитета Беларуси по г. Минску«Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь». 

Сбывать наркотики планировалось через интернет-магазин. Позже милиция задержала ещё семерых соучастников. Самому младшему – 19 лет. В компании были и четыре женщины. Извозчику (подозревают, что он был крупным дилером) грозит до 15 лет лишения свободы.

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Теги: Минск
 
 
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Партия на миллион. Внушительный улов столичных оперативников – изъято 26 килограммов наркотиков. 31-летнего наркоторговца «взяли» в лесном массиве. В его...
 
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