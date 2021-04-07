Крупную партию наркотиков изъяли у 31-летнего дилера

Источник материала: ОНТ

Партия на миллион. Внушительный улов столичных оперативников – изъято 26 килограммов наркотиков.

31-летнего наркоторговца «взяли» в лесном массиве. В его автомобиле был обнаружен тайник – там, а также по месту жительства и в других схронах нашли мефедрон, амфетамин, гашиш и 13 тысяч таблеток экстази. По сравнению с килограммами опасных веществ 300 граммов кокаина и 15 граммов марихуаны покажутся мелочью, но и они там были. За всё это на чёрном рынке выложили бы около миллиона долларов.

Наталья Корнаушенко, начальник Центрального районного отдела Следственного комитета Беларуси по г. Минску: «Он задержан, с его участием проводятся следственные действия. В ходе опроса он пояснил, что приехал к лесному массиву, чтобы сделать закладку для дальнейшей продажи запрещенных веществ на территории Республики Беларусь».

Сбывать наркотики планировалось через интернет-магазин. Позже милиция задержала ещё семерых соучастников. Самому младшему – 19 лет. В компании были и четыре женщины. Извозчику (подозревают, что он был крупным дилером) грозит до 15 лет лишения свободы.

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