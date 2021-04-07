Задним числом. Журналиста оштрафовали за провоз «экстремистской» книги

Суд Октябрьского района Минска оштрафовал 7 апреля журналиста телеканала «Настоящее временя» Романа Васюковича на 20 базовых величин за то, что тот пытался ввести в страну книгу «Белорусский Донбасс». Книга признана экстремистской, но решение суда было принято через два месяца после того, как Васюковича задержали в аэропорту, и в законную силу еще не вступило.





Судебное заседание 7 апреля длилось примерно полтора часа. Судья Александр Руденко признал Васюковича виновным по ч. 1 ст. 19.11 КоАП — распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение либо перевозка с целью распространения такой информационной продукции.

«Судья назначил наказание в виде штрафа в размере 20 базовых величин, это максимум по этой части статьи, — рассказал Васюкович Naviny.by. — Я считаю решение суда незаконным и буду его обжаловать в соответствии с законодательством».

Во время судебного заседания не было принято во внимание, отметил Васюкович, что когда он прилетел с «Белорусским Донбассом» в Минск, книга не входила в список экстремистской продукции ни в Беларуси, ни в Украине. Васюкович пытался донести до суда, что не планировал распространять книгу, он даже не успел ее прочесть — оба экземпляра, которые вез журналист, были в целлофановой упаковке.

Наконец, настаивает Васюкович, в материалах дела «было много неточностей», в рамках административного дела не были соблюдены процедуры — например, протокол о правонарушении был составлен только через два месяца (!!!) после того, как журналиста задержали в аэропорту.

За день до суда у Васюковича прошел обыск. Но ничего не изъяли.

Романа Васюковича задержали 11 декабря 2020 года в Национальном аэропорту Минск, куда он прилетел из Киева. У него изъяли ноутбук и два экземпляра книги журналистов Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс». Ноутбук позже вернули, а книги отправили в Министерство информации для экспертизы на экстремизм.

Почти через два месяца после задержания в отношении Васюковича составили административный протокол за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности. На тот момент действовал старый административный кодекс, журналисту вменяли ч. 1 ст. 17.11 КоАП. Позже Васюковича вызвали в милицию и переоформили протокол по ч. 1 ст. 19.11 соответственно новому КоАП.

19 марта состоялось судебное заседание по административному делу за хранение и перевозку информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую деятельность. Суд вернул административный протокол на доработку .

И только через неделю после этого, 26 марта, суд Октябрьского района признал книгу «Белорусский Донбасс» экстремистской . Решение суда в законную силу не вступило, на обжалование есть 15 дней.

Один из авторов книги Игорь Ильяш сообщил Naviny.by, что планирует на днях подать жалобу на решение суда Октябрьского района.

Если его жалобу не удовлетворят, и решение о признании книги экстремистской вступит в силу, то «Белорусский Донбасс» внесут в список экстремистских материалов. Это означает, что за владение этой книгой можно попасть под суд.

В Беларуси книга не продавалась. Возможно, на руках у кого-то есть единичные экземпляры. При этом книгу можно свободно приобрести в интернете в электронном виде.



«Белорусский Донбасс» — это журналистское исследование о белорусах на войне в Украине. Авторы изучали феномен участия белорусов в военных действиях на чужой территории, чего не было со времен войны в Афганистане.

Они искали ответы на вопросы, как Беларусь повлияла на конфликт, какова роль белорусских спецслужб и лично Лукашенко в этой войне.

Предисловие к книге написал первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Книга была издана в 2020 году в украинском издательстве «Фолио», вышло два тиража по 1 тысяче экземпляров.