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Предатели и шпионы. КГБ обеспечил госканалы «манкуртами» на всю неделю

07.04.2021 19:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Предатели и шпионы. КГБ обеспечил госканалы «манкуртами» на всю неделю
Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектом Media IQ цитирует UDF.BY.

На неделе идеологическая работа в новостных выпусках госТВ опиралась на фильм «Манкурты», подготовленный КГБ и ОНТ. Отсылки к его содержанию и отдельные фрагменты составляли значительную часть эфира всех каналов. Акцент на сенсационности материалов был призван подчеркнуть крупный успех и высокий профессионализм спецслужб, которым никто не сможет противостоять.

Ведущие госканалов вновь практиковали поучения, беря на себя воспитательную функцию в отношении всего общества или отдельных групп. После перерыва с очередным спичем против лидеров оппозиции и Украины вернулась Юлия Артюх. После Шпаковского и Бегуна новым стендапером на ОНТ стал Воскресенский.

Одним из главных нарративов недели стал законодательный отпор вызовам, ужесточение законодательства по противодействию экстремизму и «героизации нацизма», ограничению деятельности СМИ. Выражалась надежда, что ужесточение законов «отобъёт охоту» противостоять власти.

Кроме информационной войны и законодательного реагирования госТВ подчеркивало ставку на военный компонент, включая совместные учения с Россией. Восхваление союзного братства доходило до формулировок «страны-сестры» и даже «два государства – одно отечество».

Сильная президентская власть, концентрация основных полномочий у Лукашенко оценивалась как единственно возможный путь для Беларуси 90-х, залог недопущения «развала» промышленности, приватизации и хаоса. Соответственно, контуры возможной реформы Конституции сводились к плавной передаче некоторых полномочий с сохранением жесткого персонального контроля над различными сферами, вплоть до земельных отношений.

Пакет законодательных изменений, перспективы изменения Конституции и рассмотрения предложений граждан обеспечивают присутствие формально реформаторских установок в эфире. Но в абсолютном большинстве случаев речь идет лишь о совершенствовании нынешней модели.
 
 
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