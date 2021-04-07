Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предатели и шпионы. КГБ обеспечил госканалы «манкуртами» на всю неделю Медиаанализ.

Краткие выводы из исследования Sense Analytics в партнерстве с проектомцитирует UDF.BY.На неделе идеологическая работа в новостных выпусках госТВ опиралась на фильм «Манкурты», подготовленный КГБ и ОНТ. Отсылки к его содержанию и отдельные фрагменты составляли значительную часть эфира всех каналов. Акцент на сенсационности материалов был призван подчеркнуть крупный успех и высокий профессионализм спецслужб, которым никто не сможет противостоять.Ведущие госканалов вновь практиковали поучения, беря на себя воспитательную функцию в отношении всего общества или отдельных групп. После перерыва с очередным спичем против лидеров оппозиции и Украины вернулась Юлия Артюх. После Шпаковского и Бегуна новым стендапером на ОНТ стал Воскресенский.Одним из главных нарративов недели стал законодательный отпор вызовам, ужесточение законодательства по противодействию экстремизму и «героизации нацизма», ограничению деятельности СМИ. Выражалась надежда, что ужесточение законов «отобъёт охоту» противостоять власти.Кроме информационной войны и законодательного реагирования госТВ подчеркивало ставку на военный компонент, включая совместные учения с Россией. Восхваление союзного братства доходило до формулировок «страны-сестры» и даже «два государства – одно отечество».Сильная президентская власть, концентрация основных полномочий у Лукашенко оценивалась как единственно возможный путь для Беларуси 90-х, залог недопущения «развала» промышленности, приватизации и хаоса. Соответственно, контуры возможной реформы Конституции сводились к плавной передаче некоторых полномочий с сохранением жесткого персонального контроля над различными сферами, вплоть до земельных отношений.Пакет законодательных изменений, перспективы изменения Конституции и рассмотрения предложений граждан обеспечивают присутствие формально реформаторских установок в эфире. Но в абсолютном большинстве случаев речь идет лишь о совершенствовании нынешней модели.