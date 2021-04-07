Заброшенные владения в белорусских деревнях превращаются в агроусадьбы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Домик в деревне за 10 долларов. За такую сумму в Беларуси теперь можно купить заброшенную и ветхую недвижимость – соответствующий указ подписал президент страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Работа на участке теперь заменяет фитнес. С поленьями Дмитрий Щеголев справляется мастерски, хотя для коренного минчанина деревенские хлопоты были в новинку. Пришлось все осваивать самому. Сейчас в селе про него говорят – «рукастый».

«Штукатурить, плитку класть, блоки класть, научился из дерева мебель какую-то делать», – перечислил навыки владелец агроусадьбы.

Город бросали с мыслями: нужна свобода! Сейчас супруги живут на территории заказника. Обустроили агроусадьбу. Рядом Налибокская пуща, река. В гости даже зубры захаживают. И это 70 километров от Минска. Сейчас заняты ремонтом в доме.

«Не было кухни, мы сделали кухню, перебрали две печки, потому что одна была нерабочая. Постоянный ремонт: воду провели, канализацию сделали», – рассказал Дмитрий.

В деревне Белокорец всего 30 жителей. Раньше было больше полутысячи. Но супруги говорят, село постепенно оживает. И купить пустующее жилье стало проще. Это новый указ президента – давать вторую жизнь будут домам, которые заброшены больше трех лет. Сначала местные власти должны установить, есть ли у недвижимости хозяин.

«Мы отсылаем собственникам уведомления, если таковые есть. Собственники в течение года должны что-то делать с домом, привести его в порядок. Либо мы внесем его в реестр пустующих домов. И дальнейшие действия: снос или продажа», – пояснила главный специалист Плещеницкого сельского исполнительного комитета Марина Клевцова.

Упрощают и процедуру отчуждения: меньше документов и финансовых затрат. Если хозяина нет, постройку выставят на аукцион. Не найдутся покупатели сразу – стоимость снизят. Вплоть до одной базовой – это 10 долларов. Учли и ситуацию, когда дом продан, а собственник все-таки нашелся.

«Есть процедура опротестовать решение и возвратить собственнику при достаточном доказательстве дом. Либо компенсация средств, которые по оценке положены ему за изъятие этого дома», – рассказал заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси Николай Бобер.

По официальным данным, в Беларуси более 7 тысяч заброшенных домов. Теперь их внесут в единый реестр. Доступ к базе сможет получить любой желающий и вдохновиться на переезд в деревню. За прошлый год в Беларуси снесли или выкупили более 400 заброшенных домов.