Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 15 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 15 человек, следует из совместного заявления, опубликованного на правозащитном сайте spring96.org.





С учетом новых имен теперь в стране в этом статусе находятся 338 человек.

Политзаключенными признаны осужденные по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Сергей Базук (год ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа), по ч. 1 и 2 ст. 339 УК — Андрей Царенок (4 года лишения свободы), по ст. 364 — Алина Войтех (2 года лишения свободы), Михаил Ефимович, Вадим Хижняков и Александр Шевцов (по 2,5 года), Евгений Защитов (3 года), Михаил Юдин (4 года), Сергей Верещагин (5 лет), Андрей Севертока (5,5 лет), Константин Поляк (3 года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа), по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 — Евгений Баровский (4 года лишения свободы), Иван Зенько, Алексей Драб и Владимир Кацкель (по 5 лет).

Правозащитники считают, что преследование этих лиц носит «политически мотивированный характер» и требуют немедленного пересмотра судебных решений, освобождения их из-под стражи «с применением других мер, обеспечивающих явку в суд».

Организации, подписавшие заявление, подчеркнули, что «мирные собрания граждан должны находиться под защитой государства, и милиция не должна предпринимать действия по насильственному их пресечению, даже если они происходят в нарушение процедур их организации и проведения". Прекращение собраний и применение физической силы, спецсредств и оружия должно быть крайней мерой, в случаях, когда "поведение участников собрания носит насильственный характер, что представляет реальную угрозу национальной и общественной безопасности, жизни и здоровью граждан».

«Непропорционально жесткие действия милиции, направленные на пресечение мирных собраний, нельзя рассматривать как законную деятельность по защите и охране общественного порядка, а в случаях причинения в отношении представителей МВД спровоцированного ими же насилия "в ответ" со стороны протестующих, данные действия необходимо рассматривать исходя из тяжести причиненного вреда здоровью и умысла на причинение такого вреда, а также как защиту от явно неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, действовавших в том числе по незаконному приказу (необходимая защита)», — говорится в заявлении.

Они отметили, что ситуация, когда насилие «было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств», а у обвиняемых отсутствовали намерения нанести «несимволический материальный ущерб», дает основания рассматривать упомянутых граждан в качестве политзаключенных.

Кроме того, мониторинг судебных заседаний показал, что суды выносят «непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста».

В ряде случаев, обращается внимание в заявлении, суды прошли в закрытом режиме — без представителей общественности, правозащитников и СМИ. Решения суда о проведении закрытых заседаний «не были обусловлены необходимостью защиты государственной тайны или информации личного характера участников процесса, нежелательной к публичному распространению».

Заявление подписали лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский ПЕН-центр, «Инициатива FORB», «Правовая инициатива», «Хьюман Константа», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова.