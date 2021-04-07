Фестиваль Vulitsa Ezha возвращается после годового перерыва и пройдет этим летом трижды

Источник материала: Onliner

Городской пикник Vulitsa Ezha возвращается в Ботанический сад и пройдет там трижды за лето: 5—6 июня, 10—11 июля, 21—22 августа. Организаторы обещают посетителям большой фуд-корт с участием 50 заведений, более 20 развлекательных зон и выступления известных музыкантов.

— Мы очень рады возможности вернуться и подарить всем площадку для идеального летнего отдыха. За 6 лет Vulitsa Ezha стала проектом о городе, который мы любим, и о людях, которые делают его ярче и интереснее. Это уже не просто фестиваль, а целое сообщество единомышленников, — уверены организаторы.

Главной особенностью пикника остается фуд-корт, на котором 50 заведений представят гостям специально разработанное меню с сотней уникальных блюд разных кухонь мира.





Отвлечься от еды можно более чем в 20 развлекательных зонах. Среди них — большая локация с изделиями дизайнеров и ремесленников, постоянный проект «Кулинарная школа», где гостей фестиваля научат готовить шеф-повара и медиаперсоны, Local Food Market c фермерской экопродукцией, кинотеатр под открытым небом, отдельная барная площадка с крафтовым пивом, летними коктейлями и винными дегустациями, бьюти-зона с различными мастер-классами, лекторий.





Тем, кто придет на пикник с детьми, тоже есть чем заняться: для них на территории семейного отдыха будут работать аттракционы, горки, ростовые куклы и аниматоры.





На фестивале выступят несколько музыкальных коллективов и диджеев. Их имена организаторы объявят позже.





Стоимость разового билета на Vulitsa Ezha — 12 рублей (при покупке онлайн — 10). Абонемент на все 6 дней обойдется в 50 рублей. Для детей младше 12 лет вход бесплатный.