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Станция метро "Площадь Ленина" в Минске . Фото: belaruscity.net

Имитация консерватизма в постсоветских диктатурах

Электоральный кризис в Беларуси в контексте ложного консерватизма

Возможный выход из политического кризиса постсоветских диктатур

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О ложном консерватизме в постсоветских диктатурах. Мнение Кризис идеологии.

Под консерватизмом обычно понимается сохранение традиций общества и его институтов. В традиционных обществах это обеспечивается господствам религиозного права, в обществах современного типа – господством современного права (прецедентного или континентального). Чаще всего правовым ядром консерватизма служит конституция – правовой документ высшей юридической силы, который регламентирует важнейшие аспекты жизни общества. Таким образом, верховенство права и незыблемость конституции – важнейшие основания современного консерватизма. Эрозия правовых институтов и нарушение конституции – важнейшие условия утраты консервативных общественных оснований. Такой процесс чреват в итоге даже разложением общества как такового.Правовой дефолт означает, тем самым, не только общество, лишенное эффективных правовых институтов, но и общество, лишенное в целом своих консервативных основ, которые позволяли бы обществу сохраняться и развиваться.Главная общая черта всех постсоветских диктатур – имитация консерватизма посредством поддержания советской или псевдосовеской эстетики в сфере политических ритуалов. Под ширмой этой эстетики выстраивается общество, не имеющее ничего общего с социальной политикой левых партий. Во-первых, создается видимость рыночной экономики, но в реальности весь крупный и средний бизнес полностью подминается одним кланом, сформировавшимся вокруг политического лидера. Формируется олигархат только одного клана. Во-вторых, система выборов берется под полный контроль, исключающий честные и прозрачные выборы. Всякие выборы становятся фикцией на всех уровнях. В-третьих, создается политико-правовая система, которая максимально затрудняет формирование горизонтальных общественных связей – свободных ассоциаций и гражданских инициатив. По факту, в постсоветских диктатурах горизонтальных общественных связей еще меньше, чем в позднем СССР.Такое общество под ширмой советских или псевдосоветских политических ритуалов ближе всего к обществам ультраправых диктатур, но с одним важным отличием. В ультраправых диктатурах создается сильная тоталитарная идеология со стигматизацией образа чужого. В постсоветских диктатурах вместо работающей тоталитарной идеологии лишь псевдосоветская эстетика с сумбурным набором идеологем. Это касается и Беларуси, и России, и Туркменистана. Эффективной системы идеологии казалось бы нет. Политические лидеры этих государств высказывают лишь отдельные псевдосветские лозунги в русле общей эстетики имитации советской традиции.Создается, тем самым, любопытный эффект. Под консерватизмом понимается исключительно поддержание советской или псевдосоветской эстетики – своих «нелиберальных традиций». В итоге искусственно полагается альтернатива: либо наш «консерватизм» (с псевдосоветской атрибутикой), либо их «либерализм» с однополыми браками и гей-парадами. А в реальности такая надуманная дихотомия – главная политическая программа постсоветских диктатур, их идеология. И она оказывается вполне эффективной. Она, во-первых, подменяет настоящие консервативные ценности ложным консерватизмом, масштабно обманывая свои общества, и, во-вторых, в качестве альтернативы к диктатурам отсылает только к образу либерализма с гей-парадами.Политический кризис в Беларуси, вызванный выборами президента в 2020 г., запустил процесс разложения самих консервативных оснований общества. До этого времени удавалось успешно симулировать консерватизм посредством публичной политики, имитирующей ряд советских образцов – через какие-то псевдо-советские политические ритуалы и псевдо-советские аналоги КПСС и ВЛКСМ, представленные в виде их имитаций – общественных движений и организаций, якобы обслуживающих идеологию беларуского авторитаризма. Электоральный кризис показал, что эти движения и организации были скорее имитациями и реальной идеологической функции не выполняли, поэтому на общественные настроения не влияют и влиять не могут. Выходит, что был выстроен ложный консерватизм, который сейчас начал стремительно разлагаться, что, в общем, было неминуемо в силу его имитационного характера.Электоральный кризис показал, что дихотомия «нашего консерватизма» и «их либерализма» была ложной. Реальная дихотомия лежит между подлинным консерватизмом, которому не дают формироваться и который уничтожают правовым дефолтом, и ложным консерватизмом вокруг советской и псевдосоветской эстетики, которую используют для создания политический диктатуры (с уничтожением эффективных горизонтальных связей) и олигархата в экономике под одним единственным кланом. Такая социальнополитическая система не имеет ничего общего с настоящим консерватизмом и только противоречит ему.Схожие процессы, что и в Беларуси, протекают и в России. Только с сильным опозданием лет на 5. Там также все более отчетливо проступают очертания правого дефолта. Но не столь очевидно пока, как в Беларуси, что консерватизм был ложным и имитационным.И в Беларуси, и в России начинается глубинный политический кризис – в России он только идет с явным опозданием лет на 5. И это кризис лучше всего обозначить кризисом консервативных основ общества. Нельзя бесконечно долго имитировать консерватизм. Нельзя десятилетиями всю свою политическую программу выстраивать на имитации политических ритуалов СССР и поддержании псевдосоветской политической эстетики. Симулякрийный характер политических режимов Беларуси и России все более очевиден.В условиях масштабного кризиса консервативных основ беларуского общества необходим общественный диалог экспертов и аналитиков для рефлексии о будущем беларуского консерватизма с целью спасения беларуского общества и его консервативных основ. Только создание реального консерватизма позволит сохраниться беларускому государству и выйти из политическго кризиса.