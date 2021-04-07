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В Беларуси появились еще 15 политзаключенных
07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитники требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования.
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Сергей Базук – (осужден на один год ограничения свободы с направление в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 339 УК, направлен для отбывания наказания);
Сергей Верещагин – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 364 УК);
Андрей Царенок – (осужден на четыре года лишения свободы по ч. 1 и 2 ст. 339 УК, ст. 364 УК);
Михаил Юдин – (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК);
Михаил Ефимович – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);
Вадим Хижняков – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);
Андрей Севертока – (осужден на пять с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);
Константин Поляк – (осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);
Иван Зенько – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);
Алексей Драб – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);
Евгений Баровский – (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);
Владимир Кацкель – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);
Евгений Защитов – (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК);
Александр Шевцов – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);
Алина Войтех – (осуждена на два года лишения свободы по ст. 364 УК).
Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.
По состоянию на 7 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными
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Правозащитники требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования.
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