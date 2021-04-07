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В Беларуси появились еще 15 политзаключенных

07.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования.

В совместном заявлении правозащитных организаций приводится новый список политических заключенных:

Сергей Базук – (осужден на один год ограничения свободы с направление в исправительное учреждение открытого типа по ч. 1 ст. 339 УК, направлен для отбывания наказания);

Сергей Верещагин – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 364 УК);

Андрей Царенок – (осужден на четыре года лишения свободы по ч. 1 и 2 ст. 339 УК, ст. 364 УК);

Михаил Юдин – (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 364 УК);

Михаил Ефимович – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);

Вадим Хижняков – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);

Андрей Севертока – (осужден на пять с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);

Константин Поляк – (осужден на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа по ст. 364 УК, направлен для отбывания наказания);

Иван Зенько – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Алексей Драб – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Евгений Баровский – (осужден на четыре года лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Владимир Кацкель – (осужден на пять лет лишения свободы по ст. 218, 364, ч. 1 ст. 342 УК);

Евгений Защитов – (осужден на три года лишения свободы по ст. 364 УК);

Александр Шевцов – (осужден на два с половиной года лишения свободы по ст. 364 УК);

Алина Войтех – (осуждена на два года лишения свободы по ст. 364 УК).

В Беларуси появились еще 15 политзаключенных

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

По состоянию на 7 апреля в Беларуси признаны политическими заключенными 337 человек.

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Правозащитники требуют их немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования.
 
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