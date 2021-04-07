Под видео Стивена Фрая в поддержку белорусов началась странная активность в комментариях. Вот почему

Источник материала: Tut.by

В августе 2020 года британский писатель и актер Стивен Фрай опубликовал видео, где поддержал мирный протест в Беларуси, а также сотрудников Купаловского театра и Белорусского свободного театра. Однако неделю назад под этим постом появилось множество возмущенных комментариев от индонезийских пользователей Instagram. Причина этого до ужаса забавная.



Стивен Фрай

Начиная с августа пост Стивена Фрая вообще никак не комментировался. Неделю назад под видео в поддержку белорусов пришли пользователи из Индонезии и стали оставлять комментарии на своем языке. Их содержание не очень понятно, и сервис Google Translate не особенно помогает: видимо, тексты написаны на местном сленге.

Впрочем, один из комментариев Google Translate перевел так: «Это глупый судья. Давай-давай, атакуем». Из чего можно сделать вывод, что британского актера перепутали с неким рефери в спортивной игре.

Наконец, один из пользователей в комментариях пояснил, что же на самом деле происходит:

— Эм, привет, Стивен. Извините, что пишу вам вот так. Меня зовут Стеф, я из Индонезии, и мне действительно очень жаль из-за того, что индонезийцы на вас внезапно злятся. Они перепутали вас с каким-то судьей по бадминтону. Я большой фанат ваших работ и всегда вас поддерживаю, что бы вы ни делали. От имени индонезийского народа, в котором еще есть немного здравомыслия, мы просим прощения. Хорошего вам дня, сэр!



Скриншот Instagram

Вскоре после пояснительного комментария в обсуждение ворвался не очень вежливый пользователь.

— Каким же чертовым идиотом надо быть, чтобы не понимать английский настолько, чтобы думать, что Стивен Фрай — судья по бадминтону?





Через пару дней после наплыва индонезийцев в этом же обсуждении, которое с августа 2020-го по начало апреля 2021-го никого не интересовало, британского актера начали поздравлять с Пасхой.

Сам Стивен Фрай пока никак не отреагировал на странную активность в комментариях.