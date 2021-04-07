МОК о дискуссии вокруг Пекина-2022: «Присуждение права проведения Олимпиады не означает, что мы согласны с политикой или стандартами прав человека в стране»





пишет Р-Спорт, что не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады-2022, но обсуждает с другими странами подход к турниру в Пекине в связи со случаями нарушения прав человека в Китае Ранее Госдепартамент США заявил,Р-Спорт, что не рассматривает вариант с бойкотом Олимпиады-2022, но обсуждает с другими странами подход к турниру в Пекине в связи со случаями нарушения прав человека в Китае





«Учитывая разнообразие участников Олимпийских игр, МОК должен оставаться нейтральным по всем глобальным политическим вопросам. Присуждение права проведения Олимпийских игр какому-либо национальному олимпийскому комитету не означает, что МОК согласен с политической структурой, социальными обстоятельствами или стандартами прав человека в этой стране.





Олимпийскими играми управляет МОК, а не правительства. МОК направляет национальным олимпийским комитетам приглашения к участию: приглашения исходят не от правительства страны-организатора. Глава государства принимающей страны, согласно сценарию МОК, может произнести только одно предложение – официально открыть Игры. Никакому другому политику не разрешается играть какую-либо роль, даже во время церемонии награждения.





Роль Олимпийских игр и МОК совсем недавно была признана в резолюции ООН. В резолюции признается олимпийская хартия и принцип отсутствия дискриминации. Мы твердо верим, что Олимпийские игры могут служить платформой для сотрудничества и конструктивного взаимодействия», – говорится в письме МОК.















