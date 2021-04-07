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Депутаты приняли новый закон: минимальную зарплату в Беларуси будут считать по-другому

07.04.2021 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению депутатов, новый способ расчета позволит более четко определять критерии нуждаемости и размер оказываемой государственной поддержки.




7 апреля во втором чтении депутаты приняли законопроект «Об изменении законов по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы». В нем отменяется понятие минимального потребительского бюджета, а минимальную зарплату теперь будут считать по-другому, сообщает БелТА.

«Законопроект был разработан с целью перехода на единый социальный норматив при формировании и реализации государственной политики и регулировании уровня жизни, а также оказания социальной защиты населению. Закон становится более простым и понятным для наших граждан. Он более четко определяет адресность оказываемой государственной поддержки и определение размера минимальной заработной платы» – сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Семенчук.

Данным проектом отменяется минимальный потребительский бюджет, а все выплаты и иные обязательства государства, определение критерия нуждаемости увязывается с бюджетом прожиточного минимума, который, как уточнил Семенчук, и сегодня просчитывается в среднем на душу населения, на отдельные социальные демографические группы населения.

Это позволит более четко определять критерии нуждаемости и размер оказываемой государственной поддержки, заявил он.

«Также, если ранее размер минимальной заработной платы рассчитывался в зависимости от минимального потребительского бюджета, то в связи с его отменой будет устанавливаться в размере не ниже 30% от прогнозного значения номинальной средней заработной платы по республике, который будет определяться прогнозом социально-экономического развития страны на следующий период», – отметил парламентарий.
 
 
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По мнению депутатов, новый способ расчета позволит более четко определять критерии нуждаемости и размер оказываемой государственной поддержки.
 
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