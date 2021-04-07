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Жодинский художник завоевал золотую медаль Международной академии современного искусства
Источник материала: Партизан
Жюри из видных европейских художников высоко оценило произведение Виктора Новицкого.
Художник из Жодино Виктор Новицкий впервые принял участие в конкурсе Международной академии современного искусства Aptlookone в номинации «Масляная и акриловая живопись»,
Напомним, три года назад жодинский художник Виктор Новицкий принял участие в выставке «Арт Капитал» в Париже. Тогда же его пригласили в профессиональное сообщество европейских художников, которое ежегодно проводит онлайн-конкурсы.
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Жюри из видных европейских художников высоко оценило произведение Виктора Новицкого.
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