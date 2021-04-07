Жодинский художник завоевал золотую медаль Международной академии современного искусства









пишут Новости Жодино. Члены международного жюри высоко оценили его работу «Ранняя весна» и присудили ей 1 место — художник получил подарочный сертификат, золотую медаль и диплом. Художник из Жодино Виктор Новицкий впервые принял участие в конкурсе Международной академии современного искусства Aptlookone в номинации «Масляная и акриловая живопись»,Новости Жодино. Члены международного жюри высоко оценили его работу «Ранняя весна» и присудили ей 1 место — художник получил подарочный сертификат, золотую медаль и диплом.





Напомним, три года назад жодинский художник Виктор Новицкий принял участие в выставке «Арт Капитал» в Париже. Тогда же его пригласили в профессиональное сообщество европейских художников, которое ежегодно проводит онлайн-конкурсы.







