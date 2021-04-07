ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сроки отмены роуминга между Беларусью и Россией снова сдвинули

07.04.2021 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Роуминг между Беларусью и Россией окончательно отменят до конца года.



Такие сроки озвучил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, пишет БелТА.

В конце марта отмену роуминга анонсировали к 2 апреля — ко Дню единения народов Беларуси и России. Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России именно к этой дате планировала завершить все мероприятия по отмене роуминга между Минском и Москвой. Тогда же прозвучало, что опытный режим эксплуатации каналов связи для пропуска роумингового трафика Союзного государства должен был завершиться еще 31 декабря 2020-го, но был продлен на год.

Мезенцев подчеркнул, что тарифы на сотовую связь между нашими странами уже снижены до семи раз. По его словам, руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что по интерконнекту стоимость соединений стала меньше в 20 раз.

Стоимость самого трафика в зависимости от того, какой оператор его обеспечивает, снижена от трех до семи раз. И работа будет продолжена», — цитирует Мезенцева БелТА.

Он также добавил, что до конца года тарифы на звонки внутри Беларуси и внутри России не должны отличаться от стоимости звонков друг другу из одной и другой страны.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роуминг между Беларусью и Россией окончательно отменят до конца года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как зима «любимую не отдает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by