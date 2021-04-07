Белорусский рубль слабеет вслед за российским, обновил исторический минимум

пишет interfax.by, курс белорусского рубля к доллару обновил исторический минимум, который был зафиксирован 31 августа 2020 года (Br2,6631/$1) на фоне массовых акций протеста несогласных с итогами состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Таким образом,interfax.by, курс белорусского рубля к доллару обновил исторический минимум, который был зафиксирован 31 августа 2020 года (Br2,6631/$1) на фоне массовых акций протеста несогласных с итогами состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.





По сравнению с уровнем начала года белорусский рубль ослаб к доллару на 3,33%.





Официальный курс белорусского рубля к евро снизился по сравнению с предыдущими торгами на 1,04% - до Br 3,1684. По сравнению с началом года курс белорусского рубля к евро укрепился на 0,01%.





При этом курс белорусского рубля к российскому за день укрепился на 1,16% - до Br3,4348 /100 российских рублей. По сравнению с началом года белорусский рубль ослаб к российскому на 1,5%.





Между тем, по данным Нацбанка Беларуси, установленные на 8 апреля курсы соответствуют укреплению белорусского рубля к используемой при курсообразовании корзине валют (доля доллара 30%, евро - 20%, российского рубля - 50%) на 0,22%. По сравнению с началом года белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,26%.





По экспертной оценке, текущее ослабление белорусского рубля связано с динамикой курса российского рубля по отношению к доллару США.





"Ослабление белорусского рубля по отношению к доллару США обусловлено в основном снижением курса российского рубля к американской валюте", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.





Он обратил внимание на одновременное снижение белорусского рубля к доллару и укрепление к российскому рублю. "В данном случае центральный банк сдерживает укрепление белорусского рубля к российскому рублю с тем, чтобы не допустить падения ценовой конкурентоспособности и рентабельности белорусских экспортеров на российском рынке", - считает эксперт.





Муха напомнил, что в 2020 году на долю России пришлось 45,2% экспорта белорусских товаров и 17,5% экспорта услуг резидентов Беларуси. Кроме того, белорусские резиденты используют российские рубли во внешнеэкономических расчетах с нерезидентами из Евразийского экономического союза, Европейского союза и отдельных третьих стран. При этом в структуре валютной корзины, используемой Нацбанком при курсообразовании, доля российского рубля составляет 50%.





"Вместе с тем на фоне политического кризиса в стране произошло заметное повышение девальвационных ожиданий в экономике, что оказывает понижательное давление на обменный курс белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам при прочих равных условиях", - подчеркнул эксперт.





Он отметил, что в первом квартале 2021 года в роли чистых покупателей инвалюты выступили все участники внутреннего валютного рынка, являющиеся резидентами Беларуси. Так, население в первом квартале купило на чистой основе $225,9 млн (с учетом безналичных операций), предприятия - $196,5 млн, банки и небанковские кредитно-финансовые организации - $71,4 млн. "Это выглядит достаточно тревожно", - считает эксперт.

В свою очередь чистый спрос на инвалюту и платежи по валютному госдолгу Беларуси привели к сокращению золотовалютных резервов страны в первом квартале 2021 года на 7,1% (на $528,4 млн) - до $6,94 млрд на 1 апреля.





"В конечном счете, сохранение такой динамики чистого спроса на валюту со стороны участников валютного рынка может привести к заметному ускорению темпов девальвации белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам. Причем глубина падения обменного курса национальной валюты может быть больше в том случае, если центральный банк прекратит валютные интервенции в поддержку белорусского рубля, сосредоточившись исключительно на погашении и обслуживании валютного государственного долга в условиях ухудшившегося доступа к новым внешним заимствованиям для всех резидентов Беларуси", - полагает Муха.





Официальный курс на 7 апреля - Br2,6546 /$1.