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Белорусский рубль слабеет вслед за российским, обновил исторический минимум
Источник материала: Партизан
Нацбанк Беларуси по итогам биржевых торгов в среду установил обменный курс к доллару США на 8 апреля на уровне Br2,6676 /$1, что является историческим минимумом и соответствует ослаблению белорусской валюты к доллару на 0,49% по сравнению с предыдущими торгами, свидетельствуют данные на сайте НББ.
Таким образом,
По сравнению с уровнем начала года белорусский рубль ослаб к доллару на 3,33%.
Официальный курс белорусского рубля к евро снизился по сравнению с предыдущими торгами на 1,04% - до Br 3,1684. По сравнению с началом года курс белорусского рубля к евро укрепился на 0,01%.
При этом курс белорусского рубля к российскому за день укрепился на 1,16% - до Br3,4348 /100 российских рублей. По сравнению с началом года белорусский рубль ослаб к российскому на 1,5%.
Между тем, по данным Нацбанка Беларуси, установленные на 8 апреля курсы соответствуют укреплению белорусского рубля к используемой при курсообразовании корзине валют (доля доллара 30%, евро - 20%, российского рубля - 50%) на 0,22%. По сравнению с началом года белорусский рубль ослаб к корзине валют на 0,26%.
По экспертной оценке, текущее ослабление белорусского рубля связано с динамикой курса российского рубля по отношению к доллару США.
"Ослабление белорусского рубля по отношению к доллару США обусловлено в основном снижением курса российского рубля к американской валюте", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.
Он обратил внимание на одновременное снижение белорусского рубля к доллару и укрепление к российскому рублю. "В данном случае центральный банк сдерживает укрепление белорусского рубля к российскому рублю с тем, чтобы не допустить падения ценовой конкурентоспособности и рентабельности белорусских экспортеров на российском рынке", - считает эксперт.
Муха напомнил, что в 2020 году на долю России пришлось 45,2% экспорта белорусских товаров и 17,5% экспорта услуг резидентов Беларуси. Кроме того, белорусские резиденты используют российские рубли во внешнеэкономических расчетах с нерезидентами из Евразийского экономического союза, Европейского союза и отдельных третьих стран. При этом в структуре валютной корзины, используемой Нацбанком при курсообразовании, доля российского рубля составляет 50%.
"Вместе с тем на фоне политического кризиса в стране произошло заметное повышение девальвационных ожиданий в экономике, что оказывает понижательное давление на обменный курс белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам при прочих равных условиях", - подчеркнул эксперт.
Он отметил, что в первом квартале 2021 года в роли чистых покупателей инвалюты выступили все участники внутреннего валютного рынка, являющиеся резидентами Беларуси. Так, население в первом квартале купило на чистой основе $225,9 млн (с учетом безналичных операций), предприятия - $196,5 млн, банки и небанковские кредитно-финансовые организации - $71,4 млн. "Это выглядит достаточно тревожно", - считает эксперт.
В свою очередь чистый спрос на инвалюту и платежи по валютному госдолгу Беларуси привели к сокращению золотовалютных резервов страны в первом квартале 2021 года на 7,1% (на $528,4 млн) - до $6,94 млрд на 1 апреля.
"В конечном счете, сохранение такой динамики чистого спроса на валюту со стороны участников валютного рынка может привести к заметному ускорению темпов девальвации белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам. Причем глубина падения обменного курса национальной валюты может быть больше в том случае, если центральный банк прекратит валютные интервенции в поддержку белорусского рубля, сосредоточившись исключительно на погашении и обслуживании валютного государственного долга в условиях ухудшившегося доступа к новым внешним заимствованиям для всех резидентов Беларуси", - полагает Муха.
Официальный курс на 7 апреля - Br2,6546 /$1.
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Нацбанк Беларуси по итогам биржевых торгов в среду установил обменный курс к доллару США на 8 апреля на уровне Br2,6676 /$1, что является историческим минимумом и...
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