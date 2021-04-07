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Лешек Шерепка назвал причину конфликта официального Минска с Польшей

07.04.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению бывшего посла Польши в РБ Лешека Шерепки, детонатором конфликта стало задержание крупнейшей партии контрабандных сигарет на польской границе.

Лешек Шерепка назвал причину конфликта официального Минска с Польшей
Лешек Шерепка
“Нет сомнений в том, что Лукашенко не сочувствует Польше и полякам и демонстрирует это по каждому случаю. Теперь у нас очередной удар по польскому меньшинству в Беларуси. Лукашенко утверждает, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, была церемония в честь “различных польских военных преступников и бандитов”. Однако, я думаю, что причина была совсем другой и вполне прозаична. Последовательность событий интересна. 22 февраля 2021 года польские службы задерживают два грузовика на границе с Беларусью, контрабандный груз из 1,8 млн. пачек сигарет, который оценивается в 27,6 млн злотых. Это рекордная контрабанда, которую остановили польские службы. И нет никаких сомнений, что ввоз такого масштаба сигарет происходил не без участия властей. Кто-то потерял, а кто-то не привык отпускать такие потери”, – написал Лешек Шерепка.

28 февраля в Бресте неофициально отметили “день проклятых солдат” – участников антикоммунистического подполья в Польше во время и после второй мировой войны, пишет Беларуская праўра.

Уже 9 марта МИД объявил о высылке консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка из-за участия в неофициальном мероприятии. Временного Поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в МИД, где ему заявили решительный протест.

А 10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту “героизации военных преступников”. 

Между тем, уже десять лет, начиная с 2011 года, в Польше 1 марта отмечается Национальный день памяти “отверженных солдат”.

-В этот раз реакция белорусских властей последовала очень острая. Польский консул изгнан из Бреста, арестован лидер местной польской организации. Конфликт обостряется, – написал Лешек Шерепка.
 
Теги: Брест
 
 
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По мнению бывшего посла Польши в РБ Лешека Шерепки, детонатором конфликта стало задержание крупнейшей партии контрабандных сигарет на польской границе.
 
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